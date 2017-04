Auszeichnung für Witron

Die beiden Geschäftsführer Helmut Prieschenk (Urkunde) und Christian Dietl (Trophäe) nahmen von Finanzstaatssekretär Albert Füracker die »Säule des Mittelstands« und die Urkunde in der Kategorie »Dienst-leistung« entgegen. In seiner Laudatio würdigte Füracker (r.), mit EWiF-Präsident Hans Spitzner) Witrons Leistung in der Wirtschaft, als Arbeitgeber und für die Gesellschaft.



