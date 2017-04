Inconso für Doc Morris

Der Neubau in Aachen/Heerlen erstreckt sich auf einer Gesamtfläche von 35.000 Quadratmetern. Von hier aus steuert die Versandapotheke die Einlagerung, den Nachschub und die Kommissionierung im Pharmagroßhandelsbereich sowie das Verpacken, die Stichprobenprüfung und den Versand im Apothekenbereich. Um den Anforderungen des Pharmagroßhandels zu begegnen, wurde Inconso mit softwareseitigen Implementierungsmaßnahmen beauftragt. Der Logistiksoftwarespezialist und zertifizierte SAP-Partner verantwortete die komplette Einführung einer Softwarelandschaft auf Basis SAP EWM 9.1. Neben dem Lagerbetrieb verwaltet und steuert SAP EWM im Zusammenspiel mit dem Mate-rialflusssystem eine Pick-by-Light-Anlage und mehrere Stapler und Rollwägen mit Multi-Order-Picking in den Lager-bereichen. Weiterhin erfolgte die Anbindung an das neue Materialflusssystem, das die A-Frame Automaten für die automatische Kommissionierung und die Behälterfördertechnik steuert. Die Ansteuerung des Materialflusssystems erfolgt mithilfe InconsoS/Line, einem SAP-basierten Inconso Add-on zur verbesserten Kommunikation zwischen SAP-Logistiksystemen und unterlagerten Steuerungsebenen.



