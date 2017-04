Cemat auf der Hannover Messe

Zu den präsentierenden Unternehmen zählen Branchengrößen wie Bosch Connected, BVL, Fraunhofer IML, Grenzebach, IBM, Inform, Jungheinrich, Microsoft, Salt, SAP, SSI Schäfer, Still oder Team.



Trends und Innovationen stehen am Messedienstag unter anderem beim Bundesvereinigung Logistik e. V. sowie dem Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML im Fokus. Prof. Dr. Thomas Wimmer, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung Logistik (BVL), stellt mit der neuen BVL-Studie Trends und Strategien in Logistik und Supply Chain Management vor. Die Keynote von Prof. Dr. Michael ten Hompel, geschäftsführender Institutsleiter am Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML, gibt einen Überblick über den aktuellen Stand von Forschung und Entwicklung. Darüber hinaus widmet er sich der Frage, welche neuen Technologien in naher Zukunft verfügbar sein werden und wie Menschen und Maschinen in einer zukünftigen "Social Networked Industry" zusammenarbeiten.



Ein Highlight am Mittwoch (26. April 2017) ist der CEO-Talk. Dr. Henry Puhl, Vorsitzender der Geschäftsleitung der STILL GmbH, Dr. Klaus-Dieter Rosenbach, Vorstandsmitglied Jungheinrich AG, Johann Soder, Geschäftsführer Technik bei SEW Eurodrive, und Frederik Brantner, Geschäftsführer und Gründer der Magazino GmbH, diskutieren darüber, wie die Produktionslogistik der Zukunft aussehen kann und welche Rolle Intralogistik dabei spielt. Von Montag (24. April 2017) bis einschließlich Donnerstag (27. April 2017) stellen darüber hinaus über 20 namhafte Unternehmen der Intralogistikbranche in ihren Vorträgen Lösungen, Konzepte und Anwendungsbeispiele für unterschiedlichste Logistik-Anwendungsfelder vor.



Das komplette Forumsprogramm im Cemat-Pavillon P32 steht unter www.hannovermesse.de/veranstaltung/forum-logistics-4.0-meets-industrie-4.0/FOR/77874 online.