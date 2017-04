zurück

Deutsche Messe sagt Cemat South America ab

Die schwere Wirtschaftskrise in Brasilien zeigt seine Folgen in immer mehr Industriebereichen, beispielsweise in der industriellen Produktion. Nachgelagert ist davon auch die Intralogistik stark betroffen. Dies lässt sich auch im Anmeldestand für die Cemat South America ablesen, die vom 17. bis 19. Mai in Sao Paulo geplant war.