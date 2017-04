Gefco ernennt Gunn

Gunn verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Logistiksektor und hat in diesem Bereich wichtige Transformationsprojekte in Europa, Asien und den USA entwickelt und umgesetzt. Dazu zählen die Einrichtung und der Betrieb von Rücknahmezentren für führende globale E-Commerce-Unternehmen, sowie die Vertriebssteuerung für Labore im Life-Science-Bereich innerhalb der USA, einschließlich Ersatzteilmanagement und Bestellausführung im Einzelhandel in Asien.



„Mit dem besonderen Knowhow und der Kompetenz, langfristige Kooperationen mit globalen Akteuren zu bilden, ist Gefco ein Branchenführer im Bereich der Automobil- und Industrielogistik. Daher freue ich mich, nun Teil der Gefco Gruppe zu sein", sagt Anthony Gunn. „Ich sehe zahlreiche Gelegenheiten, Synergieeffekte für unsere Kunden schaffen, zum Beispiel durch die Entwicklung strategischer Korridore oder die zunehmende Digitalisierung. Unsere Teams engagieren sich dabei stets für die Optimierung der Supply Chains unserer Kunden und fördern damit deren Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit.“



Anthony Gunn war zuvor Managing Director Europe bei XPO Logistics, vormals Menlo. Seit dem Jahr 2000 war er dort in mehreren leitenden Positionen tätig. Während seiner 16-jährigen Tätigkeit bei Menlo, später XPO Logistics, konnte er mit seinem Expertenteam den Umsatz und die Profitabilität innerhalb der Region verdoppeln.



Seine berufliche Laufbahn hatte Anthony Gunn in den Abteilungen Einkauf und Versorgung der Verteidigungsindustrie begonnen, bevor er in die Halbleiterbranche wechselte. Dort war er bei einem führenden amerikanischen Hersteller für das Supply Chain-Management für die USA und Europa zuständig. Gunn hat einen MBA-Abschluss der Edinburgh Napier University.