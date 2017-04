Interroll baut Präsenz aus

Die Interroll Gruppe partizipiert im Wachstum des rumänischen Marktes aktiv vor Ort. Das Land erlebt eine Phase relativ hohen Wirtschaftswachstums mit zuletzt 5,2 Prozent (2016) in Folge eines stark gestiegenen Konsums. Entsprechend anhaltend dynamische Anlageinvestitionen werden von Analysten prognostiziert.



Bisher war Interroll seit rund 10 Jahren ausschliesslich über Distributoren im rumänischen Markt vertreten. Seit Anfang März steht nun Stefan Sapunaru (30) als Key Account Manager Romania den Interroll-Kunden, die bisher aus Tschechien betreut wurden, als Ansprechpartner zur Verfügung. Er hat einen Bachelor in Elektrotechnik und bringt mehr als 6 Jahre Verkaufserfahrung in Rumänien und Bulgarien innerhalb eines internationalen Unternehmens im Elektro- und Elektronikbereich mit. In seiner neuen Position wird Sapunaru vertrieblich das gesamte Spektrum von Interroll-Produkten und Lösungen abdecken.



„Kundennähe ist uns bei Interroll ein wichtiges Anliegen“, kommentiert Fritz Ratschiller, Sales Manager Eastern Europe die Expansion. „Darum verstärken wir unsere Aktivitäten in den vielversprechenden Wachstumsbereichen Automotive, besonders in der Reifenindustrie, aber auch im E-Commerce.“