Group7 tritt TALA bei

TALA ist ein Verbund aus weltweit agierenden Logistikunternehmen, der das nötige Know-how und Setup für die spezielle Abwicklung der komplexen Abläufe unter einem Dach verbindet.



„Wir erbringen logistische Dienstleistungen für Fluggesellschaften, OEMs (Original Equipment Manufacturer) und MROs (Maintainance Repair Overhaul) und verantworten dabei die weltweite Versorgung unserer Kunden mit Spezialbauteilen wie beispielsweise Höhenmessern, Bordcomputern, bis hin zu Fahrwerken oder kompletten Triebwerken. Dabei zeichnen wir uns als Group7 durch eine hohe Lieferbereitschaft, Kompetenz in der Planung von Supply Chains und durch die Einhaltung der hohen Qualitätsansprüche aus“, berichtet Joerg Hansen, Head of Aerospace bei Group7.



Mit eigenen Niederlassungen und Logistikcentern ist Group7 an allen für die Aviation-Industrie strategisch wichtigen Punkten in Deutschland vertreten und kann durch das TALA-Netzwerk die Anforderungen der Branche weltweit perfekt darstellen. Für ihre Kunden bietet Group7 ständige Erreichbarkeit, minimale Reaktionszeiten sowie höchstmögliche Flexibilität.