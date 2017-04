zurück

Müller / Die lila Logistik ist „Supplier of the Year“

General Motors hat in Orlando/Florida den 25. „Supplier of the Year” verliehen. Müller – Die lila Logistik AG zählt seit der Preisverleihung zu den großen Gewinnern und konnte anlässlich der Jubiläumsveranstaltung von GM zum siebten Mal in Folge die Auszeichnung entgegennehmen.