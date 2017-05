Führungswechsel bei Hansa-Flex

Edwin Maringka hat die Bereichsleitung Materialwirtschaft bei der Hansa-Flex AG in Bremen übernommen. Der bisherige Abteilungsleiter Einkauf ist damit auch für die beiden Zentrallager in Bremen und Geisenfeld bei Ingolstadt verantwortlich. Darüber hinaus wird der Diplom-Ökonom seine bisherige Leitungsposition im Einkauf beibehalten und beide Positionen in Personalunion ausfüllen. „Die Zusammenarbeit zwischen dem Einkauf und den beiden Zentrallagern ist für Hansa-Flex eine wichtige Schnittstelle“, führt der 40-jährige aus. „Es ist also durchaus folgerichtig, die Führungsverantwortung in einer Person zu vereinen."



In seiner neuen Funktion als Bereichsleiter Materialwirtschaft löst Edwin Maringka Vorstandsmitglied Uwe Buschmann ab, der diesen Bereich seit 2013 kommissarisch geleitet hatte. „Edwin Maringka und ich haben die Materialwirtschaft gemeinsam auf einem sehr hohen Niveau weiterentwickelt. Ich vertraue ihm die Bereichsleitung gern und aus voller Überzeugung an, weil ich mir sicher bin, dass wir dieses Niveau unter seiner Leitung halten und ausbauen können.“



Edwin Maringka hat seine Karriere bei Hansa-Flex 2012 begonnen. Als Teamleiter Einkauf hat er von Beginn an eng mit Uwe Buschmann und den Teams der beiden Zentrallager zusammengearbeitet. „Wir stehen in der Warenwirtschaft immer wieder vor großen Herausforderungen, die die Kolleginnen und Kollegen hervorragend bewältigen. Ohne sie wären wir heute nicht da, wo wir sind. Diese hohen fachlichen und menschlichen Qualitäten möchte ich weiter fördern und ausbauen.“