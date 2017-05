SSI Schäfer in China

Wachsen in Wachstumsmärkten. Dieses Leitmotiv gilt im Zeichen der Globalisierung gleichermaßen für die Entwicklung von Automationssystemen und intelligenten Intralogistiklösungen wie auch für das Engagement in potenziellen Absatzmärkten – etwa in Asien. Vor dem Hintergrund der unmittelbaren Kundennähe richtete SSI Schäfer als Erster der Branche in diesen Wochen ein modernes, 6.000 Quadratmeter großes Technologiezentrum nahe Shanghai ein. Die erfolgreiche Eröffnung fand im Rahmen einer offiziellen Einweihungsfeier mit 200 Besuchern aus den Branchen Industry, Healthcare & Cosmetics, Retail & Wholesales, Food & Beverage und Fashion statt. „Mit diesem Schritt wollen wir nicht allein unsere Präsenz in einem wichtigen Zukunftsmarkt stärken“, erläutert Jonathan Kwok, CEO Automation China bei SSI Schäfer. „Das neue Technologiezentrum dient neben der lokalen Präsentation des gesamten Produktspektrums der SSI Schäfer Gruppe – insbesondere dem direkten Kontakt und Informationsaustausch mit den Kunden vor Ort. Außerdem fokussieren wir hier die Entwicklung spezifisch marktgerecht zugeschnittener Lösungen. In dem neuen Technologiezentrum machen wir effiziente Intralogistik für die dortigen Marktteilnehmer direkt erlebbar.“



Das Technologiezentrum im Osten des Landes bietet Anwendern aus ganz China die Möglichkeit, sich vor Ort von der Funktionsweise sowie der Leistungsstärke der Anlagen und Systeme zu überzeugen. Zudem informieren die Intralogistik-Spezialisten über das umfassende Leistungsspektrum, das die SSI Schäfer Gruppe weltweit für Erstellung und Ausstattung moderner Logistikzentren bietet. „Zudem fördern wir in Kunshan auch den Wissensaustausch zwischen Forschung und Praxis sowie die Einbindung der Ergebnisse in unsere Produktentwicklung“, so Kwok. „Das Technologiezentrum soll künftig ein Aushängeschild für die Innovationskraft und das Leistungsspektrum der gesamten SSI Schäfer Gruppe im chinesischen Markt werden.“



Neben der internen Aus- und Weiterbildung, regelmäßigen Gruppenführungen, Informationsveranstaltungen und Kundenschulungen wird der Showroom nach der feierlichen Eröffnung im April als Präsentationsforum zahlreiche Automationslösungen im Echtbetrieb bieten. Dort können die Kunden unter anderem das Schäfer Carousel System (SCS) mit angebundenen Pick to Tote-Arbeitsplätzen, den Lagerlift LOGIMAT oder, speziell für Anwendungen in der Pharmaindustrie, die Kommissionierautomaten A-Frame und S-Pemat in Augenschein nehmen. Unsere Komponenten werden durch unsere Logistiksoftware WAMAS intelligent miteinander verbunden und steuern sämtliche Prozesse in der Intralogistik, unabhängig ob es sich um ein manuelles oder vollautomatisiertes Lager handelt. Außerdem werden regelmäßig Neuentwicklungen oder Systemmodifikationen ausgestellt. Im Technologiezentrum wird ein Regal errichtet, um die Leistungsfähigkeit eines Mehrebenen-Shuttle Systems zu demonstrieren. Der Aufbau eines 1-gassiges Hochregallagers mit Exyz-Regalbediengerät und Palettenfördertechnik veranschaulicht zudem die Optionen (energie-) effizienter Lagerprozesse. Auf diese Weise erhalten die Besucher Einblicke in den neuesten Stand der Technik. Und mehr noch: „Der Dialog mit den Kunden vor Ort wird die Entwicklung weiterer markt- wie auch branchenspezifischer Produkte und Systeme prägen“, ist Kwok überzeugt. „Damit gilt das Technologiezentrum der SSI Schäfer Gruppe in Kunshan bei Shanghai als entscheidender Teil der Strategie im globalen Wettbewerb.“