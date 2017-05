Mobilitätspaket geschnürt

Das Paket mit dem Namen „CarePort Logistics“ verknüpft klassische Dienstleistungen wie Wartung & Verschleiß, Reifenersatz und Versicherungen mit modernem telematikbasierten Fuhrparkmanagement. „Für wenige Kundengruppen ist eine dauerhafte Mobilität wichtiger als für die KEP-Branche, um die eigenen Dienstleistungen erbringen zu können. CarePort Logistics beinhaltet viele wichtige Bausteine, mit denen moderne Fuhrparks mobil gehalten werden“, erläutert Gerhard Künne, Sprecher der Geschäftsführung der Volkswagen Leasing GmbH.



„CarePort Logistics“ setzt sich aus den vier Bausteinen Beschaffung, Wartung & Verschleiß, Reifenersatz und telematikbasiertes Fuhrparkmanagement zusammen. Alle Bestandteile können individuell nach dem jeweiligen Bedarf zusammengestellt werden. Erhältlich ist das Produktpaket für geleaste und finanzierte Fahrzeuge der Volkswagen Financial Services, für Langzeitmietkunden von Volkswagen Financial Services | Rent-a-Car und für Barkäufer. Die Komponente Wartung & Verschleiß bietet den Kunden einen Rundum-Schutz vor geplanten und außerplanmäßigen Reparaturkosten, sowie die Anbindung an das deutschlandweite Servicenetz von Volkswagen Nutzfahrzeuge und Ersatzmobilität für Werkstatttermine von bis zu drei Tagen.



Im Rahmen der Reifendienstleistungen stehen zwei Produktlinien zur Wahl. Zum einen der klassische Reifenersatz „ReifenPremium“, bei dem Flottenmanager sowohl Reifenfabrikat als auch Reifenart frei wählen können. Zum anderen die Option „ReifenClever“ mit reduzierter Auswahl beim Fabrikat, aber dafür bis zu 40 Prozent Preisvorteil gegenüber „ReifenPremium“. Je nach Bedarf legt der KEP-Dienstleister die Stückzahl fest. Montage und Auswuchten sind dann ebenso inklusive wie das etwaige Wechseln von Winter- auf Sommerpneus. Inkludiert sind zudem die Altreifenentsorgung sowie die bargeldlose Abwicklung. Optional können Radzierblenden oder die Rädereinlagerung zugebucht werden. Die telematikbasierte Flottenmanagementlösung „CarePort Fleet“ ist ebenfalls Bestandteil von „CarePort Logistics“. Über die in die Fahrzeuge fest eingebaute Telematik-Box kann der Disponent in Echtzeit mit seinen Fahrern kommunizieren. Bei der Box handelt es sich um eine offiziell geprüfte und freigegebene Nachrüstlösung. Damit behält der Fuhrparkmanager alle Fahrzeugparameter im Blick. Im Basic-Tarif sind zusätzlich die Rund-um-die-Uhr-Fahrerdirektkommunikation sowie Standortinformationen enthalten.



Gegen einen Aufpreis von fünf Euro pro Monat/Fahrzeug im Business-Tarif übernehmen die Fuhrparkmanagement-Spezialisten von CarMobility, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Volkswagen Financial Services AG, die Stammdatenpflege für die Flotte. Zusätzlich erhalten Fuhrparkmanager Zugriff auf das Online-Portal, um individuelle telematikbasierte Auswertungen zu erstellen. Die Fahrer können zusätzlich eine App nutzen, die wichtige Basisinformationen über das Fahrzeug liefert.



Für 15 Euro pro Monat/Fahrzeug können Kunden das Premium-Paket buchen. Darin enthalten sind die elektronische Führerscheinkontrolle, eine speziell auf den Crafter ausgerichtete und zertifizierte Online-UVV-Schulung sowie ein automatisiertes Schadenmanagement. Ab Juli 2017 startet zusätzlich die CarePort Logistics Spezialversicherung für die Branche. Sie umfasst Haftpflicht und Vollkasko ebenso wie ein passendes Tankkartenangebot „CarePort Card“, wodurch die KEP-Unternehmer rundum versorgt sind.