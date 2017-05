Emirates Sky Cargo und Cargolux Partner

Diese Vereinbarung, die erste ihrer Art in der Luftfrachtbranche zwischen einer kommerziellen Fluggesellschaft und einer spezialisierten Frachtfluggesellschaft, ermöglicht beiden Partnern die komplementären Stärken zu nutzen und sich bei ihrem hervorragenden Kundenservice zu ergänzen. Der Kooperationsvertrag wurde auf der in München stattfindenden Air Cargo Europe im Rahmen der Messe Transport Logistic 2017 in Anwesenheit von François Bausch, Luxemburgs Minister für Nachhaltige Entwicklung und Infrastrukturen, unterzeichnet.



Auf Basis der Absichtserklärung werden Emirates Sky Cargo und Cargolux enger bei einer Reihe von betrieblichen Themen zusammenarbeiten, darunter:

Flugzeugkapazität: Emirates wird Boeing 747F-Kapazitäten von Cargolux nutzen und verfügt damit weiter über 747F-Zugang, um Kunden den Transport von großer Fracht, die nur über die Bugklappe verladen werden kann, anzubieten, und um die eigene Boeing 777-Vollfrachterflotte zu ergänzen.



Block-Space und Interline: Emirates Sky Cargo und Cargolux werden gemeinsame Interline- und Block-Space-Abkommen weiter intensivieren und innerhalb ihrer Streckennetze nutzen, womit zusätzliche Kapazitäten auf Routen eröffnet werden, die bislang noch nicht von beiden bedient worden sind. Dies ermöglicht Kunden beider Gesellschaften eine noch bessere weltweite Reichweite, um Fracht von wichtigen Produktionsstätten zu Verbrauchermärkten zu befördern. Cargolux erhält Zugang zu Emirates SkyCargos frequenzstarkem Vertriebsnetz durch Unterdeckkapazitäten auf Passagierflugzeugen zu mehr als 150 weltweiten Zielen in 83 Ländern. Emirates kann 747-Hauptdeckkapazitäten innerhalb des Streckennetzes von Cargolux nutzen.



Drehkreuzverbindung und Frachtabfertigung: Emirates Sky Cargo beginnt ab Juni 2017 mit Frachtflügen nach Luxemburg. Dieselbe Cargo-Einrichtung in Luxemburg fertigt sowohl Fracht von Emirates Sky Cargo als auch von Cargolux ab. Darüber hinaus erhöht Cargolux die Anzahl von aktuell drei wöchentlichen Frachtflügen zum internationalen Flughafen Dubai World Central (DWC), um die Verbindung zwischen beiden Frachthubs zu unterstützen. Ferner werden die Frachter von Cargolux, die Dubai World Central ansteuern, vor Ort von Emirates Sky Cargo abgefertigt. Die Frachtabwicklung an beiden Drehkreuzen wird den nahtlosen Transport zwischen beiden Gesellschaften erleichtern. Die Beförderung von besonders sensiblen Produkten wie Medikamenten ist ebenfalls sichergestellt, da beide Fluggesellschaften über die Zertifizierung EU Good Distribution Practices für den zulässigen Transport von medizinischen Produkten verfügen. Zusätzlich leistet die Anbindung an Dubai und Luxemburg einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Position von beiden Standorten als maßgebliche Logistikhubs und Distributionszentren in den jeweiligen Regionen.



„Emirates SkyCargo hat den Anspruch, eine führende Rolle in der weltweiten Luftfracht einzunehmen und Kunden die höchsten Standards an Produkten und Serviceleistungen anzubieten. Die Kooperation mit Cargolux, einem führenden, etablierten und spezialisierten Luftfrachtunternehmen mit ähnlichen Stärken wie den unseren ermöglicht uns, ein noch umfassenderes Produktangebot anzubieten und somit an Mehrwert für unsere Kunden zu gewinnen“, so Nabil Sultan, Emirates Divisional Senior Vice President, Cargo. „Cargolux freut sich über die gemeinsame Zusammenarbeit mit Emirates Sky Cargo im Rahmen dieses Abkommens. Als einer der tonangebenden Fluggesellschaften weltweit ist Emirates Sky Cargo ein ebenso wichtiger Akteur in der Branche wie Cargolux. Nun ermöglichen uns die sich ergänzenden Kapazitäten Serviceangebote zu entwickeln, die wir beide nicht alleine anbieten könnten. Die Tatsache, dass Emirates sich für Cargolux als bevorzugten Partner entschieden hat, zeigt, dass unser Bestreben nach Qualität und besonderer Aufmerksamkeit gegenüber unseren Kunden verstanden und gut angenommen wird“, ergänzt Richard Forson, Cargolux President & CEO. Neben der gemeinsamen Entwicklung von Serviceleistungen für Kunden ermöglicht die Kooperation zwischen Emirates Sky Cargo und Cargolux beiden, die bewährtesten Methoden und Prozesse im Bereich Cargo-Handling und Frachttransport anzubieten.