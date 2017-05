Neue Gewährleistung von Terex

Von den Abstützungen über den Motor bis zur Kabine und den Bedienelementen – die neue Gewährleistung sichert den Käufer für einen Zeitraum von 24 Monaten gegen Fertigungsmängel an sämtlichen Komponenten eines Krans ab. Damit erweist sich das Unternehmen einmal mehr als verlässlicher Partner für Krantechnik.



„Unsere Kunden vertrauen Demag Kranen, da sie wissen, dass die Maschinen Tag für Tag einsatzbereit sind. Die Verdoppelung unserer bisherigen Standardzeit für alle Demag Modelle ist Ausdruck unseres Engagements für den Erfolg unserer Kunden“, erklärt Steve Filipov, Präsident von Terex Cranes. „Der Name Demag steht für Qualität und Innovation. Wir arbeiten mit höchstem Einsatz an weiteren Innovationen, um die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen und ihnen damit den entscheidenden Wettbewerbsvorteil zu sichern.“



Seit der Wiedereinführung der Marke auf der Bauma 2016 konnte Terex zahlreiche neue Demag Modelle feiern, die den Kunden enorme Vorteile bieten und den Slogan „Above. Ahead. Always.“ mit Leben erfüllen. Zu den neu eingeführten Modellen gehören die dreiachsigen Demag All-Terrain-Krane AC 55-3 und AC 60-3 aus der 55- bzw. 60-Tonnen-Tragfähigkeitsklasse. Die vier erst kürzlich vorgestellten Fünfachser-Modelle – Demag AC 130-5, AC 160-5, AC 220-5 und AC 250-5 – bieten den Kunden mit Tragfähigkeiten von 130 bis 250 Tonnen eine große Bandbreite an Kranlösungen für praktisch jeden Einsatzzweck. Natürlich fallen diese neuen Demag Produkte genauso unter die 2-jährige Gewährleistung wie die weiteren Innovationen, die im Laufe dieses Jahres vorgestellt werden sollen.