Logwin eröffnet Logistikanlage

Die neue Anlage befindet sich im Bezirk Kewdale. Geografisch ideal gelegen, da nah am Flughafen und nur 10 Kilometer vom Hauptgeschäftsviertel Perths (CBD) entfernt, bietet der Standort auch einen schnellen Zugang zu regionalen und nördlichen Knotenpunkten Westaustraliens.



Weltweit baut Logwin seine Präsenz in wirtschaftlich bedeutenden Märkten kontinuierlich aus, um Kunden ein nahezu lückenloses Logistiknetzwerk zur Verfügung zu stellen, das kurze Transportzeiten ermöglicht und eine hohe Servicequalität garantiert. Dieses beinhaltet vertikale E-Commerce-Fulfillment-Lösungen, Ship Parts Logistics, sowie Logistiklösungen für Kunden aus den Bereichen Fashion und Lifestyle, Industrie, Konsumgüter, Einzelhandel und Handelswaren.



Die 1.200 Quadratmeter große Anlage in Perth bietet Lagerraum für Paletten in Hochregalen, einen weitläufigen Bereich für Bulkware und ist vollständig vernetzt. So wie alle anderen Logwin-Lagerhallen wird die Anlage mittels des weltweit einheitlichen WMS (Warehouse Management System) gesteuert. Sämtliche Prozesse laufen papierlos ab – alle Daten werden in Echtzeit mit dem WMS ausgetauscht. Auf diese Weise können Logwin-Kunden sowohl den Lagerbestand als auch die Warehouse-Prozesse jederzeit online mitverfolgen.