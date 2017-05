Vanderlande Teil der TICO

Die im März angekündigte Akquisition Vanderlandes – einer der weltweit führenden Generalunternehmer für Lösungen in der Prozessautomation im Lagerbereich sowie globaler Marktführer für die wertoptimierte Automation der logistischen Prozesse an Flughäfen und für den Paketmarkt –kennzeichnet TICOs Strategie, im Bereich des automatisierten Warentransportes mehr Präsenz zu zeigen. Des Weiteren festigt dieser Schritt die weltweit führende Position als Gesamtlösungsanbieter in diesem Sektor. Vanderlande wird sowohl ihren Namen und ihre Unternehmensidentität beibehalten als auch ihr Geschäft als eigenständige Organisation von den bekannten Standorten führen.