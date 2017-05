Hoyer von Covestro ausgezeichnet

Bei der Preisverleihung wurde nicht nur die sorgfältige Vorbereitung und pünktliche Umsetzung der 2012 durchgeführten Outsourcing-Maßnahme hervorgehoben, sondern auch die bis heute anhaltende professionelle Unterstützung bei den Veränderungsprozessen im Werk Hoyer erbringt am Standort Brunsbüttel logistische Dienstleistungen rund um das Be- und Entladen von Schiffen, Bahnkesselwagen, Tankzügen und Tankcontainern mit flüssigen chemischen Produkten. Das gesamte Tankmanagement, die Lagerung, vorbereitende Wartung und Instandhaltung, das Betreiben der Werksbahn sowie die Gate-Services obliegen ebenfalls dem Kontraktlogistiker aus Hamburg.



Die Zusammenarbeit zwischen Hoyer und Covestro im Bereich Supply Chain Solutions (SCS) hat sich in den vergangenen Jahren stetig intensiviert. So übernahm die Hoyer Group vor einem Jahr auch die Werklogistik am Covestro-Standort in Schanghai. Davor war das Logistikunternehmen für den Kunden bereits als Transportdienstleister national und international tätig. Covestro mit Hauptsitz in Leverkusen ist einer der weltweit führenden Hersteller von Kunststoffen und beschäftigt rund 15.800 Mitarbeiter. Nach Fertigstellung der Produktionsanlagen wird Covestro auf dem Gelände des Industrieparks Brunsbüttel das größte Produktionszentrum für MDI, einem wichtigen Bestandteil harter Schaumstoffe, in Europa betreiben. Covestro zeichnet mit dem Supplier Award seine besten Dienstleister in insgesamt vier Kategorien aus. Der Preis in der Kategorie „Cost Transformation“ steht für das Bestreben, reine Kosten in Mehrwerte umzuwandeln, von denen sowohl das Chemieunternehmen als auch seine Dienstleister profitieren.