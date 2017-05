BLG übernimmt Neugeschäft für Siemens

BLG Logistics betreibt ein vorgeschaltetes Konsolidierungszentrum im Werk seines Kunden. In diesem laufen zunächst sämtliche Materialien und Vorprodukte verschiedener Lieferanten zusammen. Die BLG u?bernimmt im Anschluss die Kommissionierung der angelieferten Teile gemäß Kundenauftrag, den Werkstransport sowie die Verteilung der Materialien an den Verbauort im Siemens-Werk. Ab März 2018 wird BLG die Werksversorgung aus einem neu zu errichtenden Logistikzentrum mit ca. 22.000 Quadratmetern in Falkensee angrenzend an das bestehende Objekt sicherstellen.



Dirk Bütow, Director Sales BLG Industrielogistik, kommentiert das Neugeschäft: „Wir freuen uns sehr, dass wir die Werkslogistik fu?r die Siemens Gasturbine fu?r uns gewinnen konnten. Als Spezialist fu?r anspruchsvolle Logistikdienstleistungen im Bereich Maschinen- und Anlagenbau konnten wir nicht nur einmal mehr unsere Kompetenz beweisen, sondern es ist uns auch gelungen, den Standort Berlin/ Brandenburg fu?r die na?chsten Jahre nachhaltig zu stärken. Ich bin zuversichtlich, dass wir diese positive Entwicklung in den na?chsten Jahren auch in anderen Regionen fortsetzen ko?nnen.“ Für ihren Kunden Siemens ist die BLG bereits seit dem Jahr 2000 tätig und erbringt mittlerweile an unterschiedlichen Standorten Dienstleistungen fu?r die verschiedenen Divisionen des Kunden. Das Neugeschäft in Berlin ist ein weiterer Meilenstein in der langjährigen Partnerschaft zwischen Siemens und BLG Logistics.