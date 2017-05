Gold für Swisslog

Damit werden schriftstellerische Leistungen in der Lager- und Lieferkettenbranche ausgezeichnet, die in den unterschiedlichsten Publikationen erscheinen. Der Blog von Swisslog enthält Artikel für Leser, die in die Welt der Robotik und Big-Data-Intralogistik einsteigen oder ihre bestehende Strategie verbessern möchten. Er erhielt Lob für die einfach zu navigierende Seitenstruktur, die umfassend recherchierten Meinungsbeiträge und die Fähigkeit, komplexe Themen auf anschauliche Weise zu präsentieren.



Neben dem Gold Award in der Kategorie „Best Vendor Blog“ erhielt A.K Schultz, Vice President of E-Commerce/Retail WDS Americas, der regelmäßig für den Swisslog-Blog schreibt, den „Bronze Award“ in der Kategorie „Best Article“ für seinen Post „Interoperability: what is it and why should you care“. Cathrin Völz, Head of Marketing bei Swisslog Warehouse & Distribution Solutions, ist über diese Anerkennung hoch erfreut: „Der Gold Award in der Kategorie ‚Best Vendor Blog‘ und der Bronze Award in der Kategorie ‚Best Article‘ unterstreichen die Qualität unseres Blogs und den Mehrwert, den wir für die Logistik-Community bieten.“



Als Anbieter flexibler, roboter- und datengestützter automatisierter Intralogistiklösungen bietet das Unternehmen mit seinem Blog Einblicke in die neuesten Trends und Entwicklungen in der Logistikbranche. Obwohl Themenbereiche wie Industrie 4.0 detaillierte Informationen liefern, konzentriert sich Swisslog auf Intralogistik und hilft dem Leser, neue Technologien zu klassifizieren. Der Artikel von A.K. Schultz zum Thema Interoperabilität – oder in seinen Worten „die Fähigkeit von Systemen, Transaktionen mit anderen Systemen durchzuführen“ – ist dafür ein hervorragendes Beispiel. Der Pfad zur Interoperabilität wird anhand von drei Schritten erläutert, damit der Leser der Ausführung mühelos folgen kann.



Jury von der klaren Struktur und den übersichtlichen Inhalten überzeugt

Die endgültigen Ergebnisse ergaben sich aus den Empfehlungen der zwei Jurymitglieder und der öffentlichen Abstimmung. Kathryn Beeson, Jurymitglied und Redakteurin von Explore WMS, sagte: „Für die Awards erhielten wir viele hochwertige Beiträge. Wir hatten also die Qual der Wahl. Aber für mich hob sich der Blog von Swisslog wegen seiner aufschlussreichen Inhalte und der klaren Darstellung komplexer Themen von der Konkurrenz ab. Als wir uns den Blog als Ganzes und die dort verfügbaren Artikel im Einzelnen näher bewerteten, fielen mir auch die Themenbreite und das übersichtliche Layout auf. Ganz besonders nützlich ist die erweiterte Suchfunktion, mit der die Leser Blog-Posts nach Branche, Land und Datum filtern können.“