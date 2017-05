Schenker und Duisburger Hafen feiern Spatenstich

Bauherrin ist die Duisburger Hafen AG. DB Schenker wird die dort entstehenden Flächen und Gebäude mieten. Vom duisport aus wird DB Schenker künftig Teile und Fahrzeugkomponenten für das weltweite Produktionsnetzwerk des Geschäftsfeldes Mercedes-Benz Vans konsolidieren, verpacken und verschiffen. Unter den Gästen waren unter anderen Erich Staake, Vorsitzender des Vorstandes der duisport Gruppe, Dr. Thomas Böger, Vorstand Kontraktlogistik/SCM der Schenker Deutschland AG, der Duisburger Oberbürgermeister Sören Link sowie Dr. Jörg Homering, Daimler AG, Leiter Supply Mercedes-Benz Vans.



Der neue Standort bietet beachtliche Dimensionen und eine große strategische Relevanz. Nachdem die Schenker Deutschland AG den Zuschlag von Daimler zur Abwicklung von Bereichen der Teile- und Komponentenlogistik im Duisburger Hafen erhalten hatte, stellte duisport ein rund 100.000 Quadratmeter großes trimodal – d.h. per Straße, Bahn und Schiff – angebundenes Grundstück im Ruhrorter Hafengebiet auf der Mercatorinsel zur Verfügung. Dort werden in den nächsten Monaten zunächst ein 25.000 Quadratmeter umfassender Hallen- sowie ein 1.500 Quadratmeter großer Bürokomplex errichtet. Das Areal bietet darüber hinaus Potenzial für eine weitere Ausbaustufe. Der Standort liegt in unmittelbarer Nähe zu bestehenden Containerumschlag-Anlagen für den globalen Weitertransport.



Dr. Thomas Böger, Vorstand Kontraktlogistik/SCM der Schenker Deutschland AG: „Wir sind sehr stolz, mit unserem langjährigen Kunden Daimler ein neues Level der Logistikpartnerschaft zu betreten. Das überzeugende Gesamtkonzept aus Prozesserfahrung und einem idealen Standort mit optimaler Anbindung an einen Binnenhafen haben diesen Schritt ermöglicht. Zugleich freuen wir uns, endlich mit einer eigenen großen Kontraktlogistik-Anlage im wichtigen logistischen Hotspot duisport vertreten zu sein. Für uns ist das duisport Projekt ein weiterer großer Schritt beim Ausbau unserer Kontraktlogistik-Aktivitäten.“



Joachim Stern, Geschäftsleiter Logistik für das Gebiet Rhein der Schenker Deutschland AG, betont den wirtschaftlich positiven Effekt für die gesamte Region: „Im Rahmen der ersten Ausbaustufe werden wir am neuen Standort duisport qualifizierte Arbeitsplätze für rund 200 Mitarbeiter schaffen. Wir stärken damit erneut unsere logistische Präsenz und unsere Rolle als großer Arbeitgeber in der Metropolregion Rhein-Ruhr.“



Dazu ergänzt Dr. Jörg Homering, Leiter Supply Mercedes-Benz Vans: „Wir feiern heute einen bedeutenden Meilenstein unserer langjährigen Zusammenarbeit mit DB Schenker. Der Spatenstich ist für uns das Ergebnis einer erfolgreichen Zusammenarbeit und zugleich die Fortführung partnerschaftlicher Geschäftsbeziehungen. Die strategisch günstige Lage des neuen Logistikzentrums im Hafen Duisburg mit einer hervorragenden Anbindung und kurzen Wegen zum Binnenhafenterminal bietet hervorragende Voraussetzungen für eine optimale Unterstützung unseres globalen Geschäfts.“



Die Schenker Deutschland AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist mit 15.700 Mitarbeitern an mehr als 100 Standorten und einem Umsatz von etwa 3,7 Milliarden Euro im Jahr führender Anbieter für integrierte Logistik im deutschen Markt. DB Schenker unterstützt Industrie und Handel beim globalen Güteraustausch: im Landverkehr, bei der weltweiten Luft- und Seefracht sowie in der Kontraktlogistik und im Supply Chain Management. Rund um den Globus erwirtschafteten mehr als 68.000 Mitarbeiter an rund 2.000 Standorten im Jahr 2016 einen Umsatz von 15,128 Milliarden Euro.