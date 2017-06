Steinmeier besucht Krones

Das Rosenheimer Krones Werk ist der zweitgrößte Produktionsstandort des Konzerns und der größte Arbeitgeber in der Region. Produziert werden dort Maschinen zum Packen und Palettieren für alle Leistungsbereiche.



Bei einem Rundgang durch die Produktionshallen, informierte sich der Bundespräsident über das Unternehmen. Herzlich und mit sichtlichen Interesse und vielen fundierten Fragen, hinterließ er einen sehr sympathischen Eindruck beim Vorstandsvorsitzenden der Krones AG Christoph Klenk sowie Vorstand Thomas Ricker, Werkleiter Dr. Helmut Schwarz und dem Krones Aufsichtsratsvorsitzenden Volker Kronseder. Auch die Krones Auszubildenden sowie Mitarbeiter waren begeistert von ihm. Hatte Steinmeier sich doch, obwohl er mit einer Stunde Verspätung eintraf und ein straffer Zeitplan vorlag, viel Zeit genommen, um mit ihnen zu sprechen oder sich mit ihnen fotografieren zu lassen. Sie säumten den Weg, den der Bundespräsident durch das Werk machte - von der Vormontage über das Ausbildungszentrum und die Modulfertigung bis hin zur Endmontage.



Für den Krones Standort Rosenheim sowie das ganze Unternehmen mit all seinen Mitarbeitern war es eine große Ehre, dass der Bundespräsident bei ihnen zu Gast war. Dass das Krones Werk Rosenheim ausgewählt wurde, passt für Werkleiter und Bereichsleiter Pack- und Palettiertechnik Dr. Helmut Schwarz zur Entwicklung des Werkes Rosenheim, denn Krones ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Rosenheim und der Region und der Einzugsbereich der Beschäftigten reicht weit über Rosenheim hinaus. Wie wichtig das Werk Rosenheim für das Unternehmen ist, zeigt auch das Investitionsvolumen von 100 Mio. Euro, das Krones in den letzten Jahren in diesen Standort investierte.