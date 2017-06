GLS Paket-Shops feiern Jubiläum

1997 - mit Beginn der Postmarktliberalisierung - eröffnete GLS Germany (vormals German Parcel) als einer der ersten Paketdienstleister eigene Paket-Shops in ganz Deutschland. Bis dahin einzigartig war die Nutzung niedergelassener Geschäfte. Damit machte der Paketdienstleister sein Paketnetz für Privatpersonen zugänglich. Mit möglichst langen Öffnungszeiten, ohne Warteschlagen und in guter Lage boten die Paket-Shops schon damals deutliche Vorteile gegenüber dem Postschalter - und entsprechen heute den gestiegenen Bedürfnissen der mobilen Gesellschaft.



Guter Service - von Anfang bis heute

In den Paket-Shops können Privatpersonen Pakete zum Versand abgeben. 2008 kam die Annahme von Retouren, 2009 der Versand bereits online frankierter Pakete hinzu. Ebenfalls seit 2008 dienen die Geschäfte auch als alternative Zustelladresse für Pakete, deren Empfänger nicht zu Hause sind. Seit 2012 bietet GLS über verschiedene Services die Option, Pakete direkt in den Wunsch-Paket-Shop liefern zu lassen. Zudem können die Kunden durch den Besuch des Shops weitere Produkte für den täglichen Bedarf einkaufen. Nicht zuletzt davon profitieren auch die Paket-Shop-Partner, die mit dem Paketservice-Angebot neue Kunden gewinnen. Das bestätigt auch Paket-Shop-Partner Alexander Poetsch aus Nürnberg: „Durch den GLS Paket-Shop lernt man ganz unterschiedliche Kunden kennen, die man sonst vermutlich nie gewonnen hätte. Besonders schön: Viele von ihnen kaufen jetzt auch regelmäßig in meinem Teeladen ein.“ „Über die Paket-Shops haben wir in Deutschland seit 20 Jahren den direkten Kontakt zu unseren privaten Kunden“, sagt Anne Putz, Head of Communication & Marketing bei GLS.



Deshalb danken wir allen Paket-Shop-Partnern herzlich für die gute Zusammenarbeit und freuen uns auf viele weitere gemeinsame Jahre.“ Auch international hat sich das GLS Paket-Shop-Konzept in den vergangenen 20 Jahren zum Erfolgsmodell entwickelt. Insgesamt gibt es europaweit heute mehr als 16.000 GLS Paket-Shops - Tendenz steigend. Mit dem internationalen ShopDeliveryService können Versender in Deutschland, Belgien, Dänemark, Österreich und Polen ihre Kunden grenzüberschreitend schon bei der Bestellung einen Paket-Shop auswählen lassen, in den GLS die Pakete direkt zustellt. Insgesamt steigt die Bedeutung der Paket-Shops für GLS weiter an. Anne Putz: „Die Paket-Shops gehören für GLS fest zum Konzept - sowohl bei der effizienten Zustellung auf der ‚Letzten Meile‘ als auch bei unseren Angeboten für private Versender.“