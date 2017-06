Award für Panalpina

Erfolg für Panalpina beim 19. Global Partner Council, dem jährlichen Spitzentreffen der größten Kunden von Lufthansa Cargo und dem Top Management von Europas führender Frachtairline: Der Logistikprofi mit Sitz in Basel wurde für das Geschäftsjahr 2016 mit dem „Planet Award of Excellence“ ausgezeichnet. Lufthansa Cargo würdigte damit die herausragenden Leistungen von Panalpina in der weltweiten Zusammenarbeit. Nach den Auszeichnungen für die Jahre 2006 und 2007 gewann Panalpina die Auszeichnung damit als erster Preisträger zum dritten Mal.



„Im vergangenen Jahr hat das spürbare gemeinsame Wachstum mit Blick auf das herausfordernde Marktumfeld die hohe Loyalität zu Lufthansa Cargo besonders eindrucksvoll unterstrichen. Dabei haben für beide Partner höchste Qualität und Effizienz klar im Mittelpunkt einer stets professionellen Zusammenarbeit gestanden. Das haben viele Stimmen aus unserer weltweiten Vertriebsorganisation hervorgehoben. Panalpina hat auch in besonderem Maße dazu beigetragen, dass wir unser Produktangebot weiter entwickeln konnten. Und auch beim für unsere Branche so wichtigen Thema Digitalisierung ziehen wir an einem Strang“, begründete Dr. Alexis von Hoensbroech, Vorstand Produkt & Vertrieb von Lufthansa Cargo die Entscheidung.



In Wien nahm für Panalpina Volker Böhringer, CEO Region Europe, den Award entgegen. „Ich freue mich, diese Auszeichnung für Panalpina entgegenzunehmen. Um den Erwartungen unserer Kunden zu entsprechen, ist es für uns entscheidend, einen Partner wie Lufthansa Cargo zu haben, der durchgängig eine hohe Servicequalität liefert“, so Böhringer. Das Lufthansa Cargo Global Partnership Programm ist eine wichtige Plattform für nachhaltiges Wachstum von Lufthansa Cargo und ihren größten Kunden. Die elf Global Partner, zu denen neben Panalpina auch die Firmen CEVA, Dachser, DB Schenker, DHL Express, DHL Global Forwarding, DSV, Expeditors, Hellmann, Kühne+Nagel, und UPS gehören, stehen für rund die Hälfte des Umsatzes von Lufthansa Cargo. Der Planet Award of Excellence wurde zum ersten Mal für das Geschäftsjahr 2002 verliehen.