Ausbau der Inlanddepots

Die NYK Line baut das Netz der Inlanddepots in Deutschland weiter aus. Seit Juni werden nun auch Container im Depot Wiesau (Bayern) angenommen bzw. für Exporte freigestellt



Das Depot in Wiesau wird durch das Unternehmen Ziegler Global, Plößberg betrieben und verfügt über moderne Umschlagsanlagen. Hamburg und Bremerhaven werden mehrfach in der Woche mit Containerzügen bedient. NYK Line bietet seinen Kunden ein Netzwerk von über 25 Containerdepots im deutschen Hinterland an.



Der General Manager der NYK Line (Deutschland) GmbH, Hamburg – Thorsten Kröger kommentiert: „Wir legen großen Wert auf eine optimale Inlandlogistik, die unserer Kundschaft viele Optionen bietet. In der Region Nord-Bayern ist der Standort Wiesau ein Umschlagsplatz, der der Verladerschaft viele Möglichkeiten eröffnet.“