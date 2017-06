Innovation Made in Germany

Start-ups aus den Bereichen Distribution, Materialfluss und Software/IT, die einen entsprechenden Antrag stellen und die erforderlichen Rahmenbedingungen erfüllen, können zu Sonderkonditionen an der Logimat 2018 teilnehmen. Sie findet vom 13. bis 15. März 2018 in Stuttgart statt. Die Logimat gilt mittlerweile mit 1.384 internationalen Ausstellern (2017) und einer Fläche von mehr als 100.000 Quadratmetern als weltweit führende Plattform der Intralogistik.



Die Kosten für die Beteiligung am Gemeinschaftstand betragen netto € 4.185,- für eine Standfläche von 9 Quadratmetern. Dafür werden eine Basisausstattung mit festen Standmodulen bzw. ein „bezugsfertiger“ Messestand und Services geboten. Jeder Teilnehmer kann außerdem die Besprechungstische und Kabinen auf der Gemeinschaftsfläche nutzen. Eine Hostess steht für die Versorgung der Gäste zur Verfügung.



„Disruptive Geschäftsideen wie sie viele Start-ups im Gepäck haben, geben unseren Messebesuchern wichtige Impulse, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen“ so Messechef Peter Kazander. „Ich bin heute schon gespannt, welche spannenden Ideen im Zusammenhang mit der digitalen Transformation gezeigt werden“.