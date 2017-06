Nach dem Gewinn des Image Awards der Verkehrs-Rundschau punktete Linde Material Handling auch beim ETM Award in der Kategorie „Best Brand Flurförderzeuge“. Mit einer Wertung von 36 Prozent landete Linde auf dem ersten Platz vor Jungheinrich und Still mit 33 beziehungsweise 24,2 Prozent.



„Für uns stehen unsere Kunden und ihre Anforderungen im Fokus. Dass dies so auch bei ihnen ankommt, zeigen solche Auszeichnungen“, bedankte sich Andreas Krinninger, Vorsitzender der Geschäftsführung von Linde Material Handling bei der Preisverleihung im Schloss Ludwigburg bei Stuttgart.



Die Auszeichnung wird einmal jährlich verliehen und beruht auf einer Abstimmung der Leser der Fachmedien des ETM Verlags. In diesem Jahr beteiligten sich insgesamt 11.400 Leser der Publikationen lastauto, omnibus, trans aktuell und Fernfahrer an der Wahl. Der Preis wird in 40 Kategorien vergeben.