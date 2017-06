Knapp erfolgreich

Mit diesem Bilanzergebnis und einem Auftragseingang von über 700 Millionen Euro wurden die Ziele in Bezug auf Umsatz und Ergebnis übertroffen. Die Knapp-Gruppe konnte im Vergleich zum Vorjahr nicht nur die Umsatzerlöse um über 8 Prozent, sondern auch das EBIT um 14 Prozent – von 30 auf 34 Millionen – steigern. Mit 98 Prozent ist die Exportquote unverändert hoch. Das Vorstandsteam mit Gerald Hofer, Franz Mathi und Christian Grabner freut sich über den Erfolg des letzten Wirtschaftsjahres und forciert 2017 das Mitarbeiterwachstum sowie den infrastrukturellen Ausbau des globalen Niederlassungsnetzwerks der Knapp-Gruppe.



Auftragsrekord und Mitarbeiterwachstum

„Im Wirtschaftsjahr 2016/17 konnten wir einen Rekord-Auftragseingang von über 700 Millionen Euro verzeichnen. Ein großartiger Erfolg, der unsere Marktposition als Partner der Industrie hervorhebt, und den wir durch den Einsatz unseres starken Teams geschafft haben“, so CEO Gerald Hofer. „Besonders erfreulich ist, dass wir unsere lokale Präsenz in vielen Regionen stärken konnten, und dass wir im letzten Wirtschaftsjahr global und in der Zentrale in Hart bei Graz sowie an den drei weiteren steirischen Standorten Dobl, Grambach und Leoben um rund 300 Mitarbeiter gewachsen sind“, ergänzt CFO Christian Grabner. Aktuell beschäftigt die Knapp-Gruppe weltweit über 3.350 Mitarbeiter aus 40 Nationen.



Technologie und Innovationen

„Das hervorragende Ergebnis dieses Jahres ist für uns auch essentiell für unser Investitionsprogramm“, erklärt COO Franz Mathi. Jährlich investiert Knapp rund 6 Prozent seiner Erlöse in Forschung und Entwicklung. „Wir leben in einer unglaublich spannenden Zeit für Innovationen! Gründe dafür sind die stark zunehmende Digitalisierung, die innovative und hochflexible Lösungen zur effizienten Abwicklung von Logistikprozessen erfordern“, erläutert Mathi. Neue Technologien von Knapp sind weltweit, aber auch in Österreich bei Unternehmen wie SPAR, Pankl, Würth, Egger oder Engel Austria im Einsatz.



Bei Knapp hat Innovation einen hohen Stellenwert. Gute Beispiele dafür sind die Open Shuttles. Die autonom navigierenden Transportfahrzeuge arbeiten mit Schwarmintelligenz. Augmented Reality als Basis moderner Bildverarbeitungs- und Bilderkennungstechnologie setzt Knapp zur Qualitätsprüfung in der Industrie oder für die Serialisierung im pharmazeutischen Großhandel ein. Aber auch die ergonomische Arbeitsplatzserie Pick-it-Easy, der Kommissionierroboter Pick-it-Easy Robot, der auf der Intralogistikmesse LogiMAT als BESTES PRODUKT 2017 ausgezeichnet wurde, schnelle Sorteranwendungen sowie die umfassend skalierbare Softwarelösung KiSoft One ebnen den Weg zum smarten Warehouse, zu einer Smart Production, und schaffen Flexibilität und Performance.



Präsenz durch internationale Standorterweiterungen

Zusätzlich zu den Investitionen in Forschung und Entwicklung unterstützen Standort- und Infrastrukturausbauten das weitere Wachstum der Knapp-Gruppe und untermauern die Nähe zum Kunden vor allem im Servicebereich. Die Knapp-Niederlassung in Großbritannien hat ein neues Gebäude bezogen und auch in den USA wird den Knapp-Mitarbeitern ein neues Headquarter 2018 zur Verfügung stehen. In Deutschland werden die Produktionskapazitäten im Bereich Sortertechnologie erweitert und am Standort Dobl entsteht aktuell ein Campus mit neuen Büro- und Produktionsflächen für rund 150 Arbeitsplätze. Aber auch im Headquarter in Hart bei Graz wird investiert. Ein modernes, sechsgeschossiges Bürogebäude für 450 Mitarbeiter ist in Planung.



Trends und Marktanforderungen der Kernbranchen

„Die Entwicklung in unseren Kernbranchen Healthcare, Fashion, Retail und Food Retail ist anhaltend positiv. Auch die erst jüngst etablierte Sparte Industry verzeichnet erfreuliche Zuwächse“, erklärt Gerald Hofer. Logistik beginnt bereits in der Produktion: Die Lücke zwischen Produktion und Distribution schließt sich zusehends, da der Trend zum individualisierten Produkt für den einzelnen Kunden geht.



Weitere positive Impulse kommen aus Trends, die sich aus der zunehmenden Digitalisierung oder dem Internet of Things ergeben. Hier sind vor allem immer kürzere Lieferfenster, eine hohe Dynamik im stationären Handel und im E-Commerce, die Veränderung und Unplanbarkeit der Märkte oder das Konsumverhalten die großen Themen. Mathi: „Für uns sind diese Entwicklungen sehr positiv, denn für diese Anforderungen haben wir ein breites und bestens erprobtes Lösungsportfolio am Start.“ Im Vordergrund steht dabei immer die Wirtschaftlichkeit des Systems und die Knapp-Philosophie making complexity simple.



Ausblick

Knapp ist in den letzten fünf Jahren im Schnitt jährlich um 14 Prozent gewachsen und zählt damit zu den erfolgreichsten Unternehmen der Branche. „Für das laufende Wirtschaftsjahr gehen wir aufgrund der sehr guten Nachfrage von weiterem Wachstum aus. So konnten wir mit einem überaus erfreulichen Auftragsbestand in das neue Wirtschaftsjahr starten. Dementsprechend ist der Ausblick für uns äußerst vielversprechend und ermöglicht uns weitere Arbeitsplätze in der Region zu schaffen“, so Grabner.