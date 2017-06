DHL Care Award verliehen

DHL, der weltweit führende Logistik-Dienstleister, zeichnet Swiss WorldCargo & Lufthansa Cargo, United Cargo und Emirates SkyCargo aufgrund ihrer Verlässlichkeit sowie ihren herausragenden Leistungen als Gewinner der diesjährigen Care Awards aus. Die Auszeichnung gilt für Luftfrachtanbieter, welche durch ihren Service im Bereich des Transports von temperatursensitiven Pharmasendungen den Industriestandard neu definieren.



Die DHL Care Awards wurden diese Woche an der 17ten “DHL Global Life Sciences and Healthcare Conference”in Singapur vergeben, wo sich circa 400 Führungskräfte der Branche trafen, um die wichtigsten Trends, sowie die größten Herausforderungen im Bereich der Logistikkette zu diskutieren.



Die Gewinner der diesjährigen DHL Care Awards wurden aufgrund diverser Kriterien ausgewählt. So wurden unter anderem die Qualität der Sendungen, die Kompetenz der Bodenabfertigung und die Innovation im Bereich Technologien und Prozesse bewertet. Die DHL Care Award Gewinner haben sich durch Qualität auf höchstem Niveau, konsequente Zertifizierung und durch signifikante Investitionen in ihre Infrastruktur ausgezeichnet.