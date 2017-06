Fischer bis 2022 Geschäftsführer bei Still

Damit wird Fischer die Bereiche Vertrieb, Marketing & Service der Operating Unit Still EMEA (Europe, Middle East, Africa) bis Ende März 2022 führen.



„Thomas Fischer hat in den vergangenen Jahren die Vertriebs- und Servicepräsenz von Still ausgebaut und deutlich gestärkt“, erklärt Thomas Toepfer, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Still GmbH. Damit habe Fischer einen wichtigen Beitrag für das Wachstum des Unternehmens geleistet.



„Ich freue mich über das Vertrauen und danke dem Aufsichtsrat von Still für das neue Mandat“, so Fischer. „Gemeinsam mit meinen Kollegen und unseren hochmotivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werde ich die Marke Still weiter voranbringen und den eingeschlagenen Wachstumsweg konsequent fortführen. Mit unseren erstklassigen Produkten und Dienstleistungen entwickeln wir für jeden Kunden maßgefertigte Lösungen“.



Thomas A. Fischer ist seit 1995 in verschiedenen Managementpositionen bei der Still GmbH tätig und seit 2010 als Mitglied der Geschäftsführung gesamtverantwortlich für die Bereiche Vertrieb, Marketing und Service.