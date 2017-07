Verleihung des DHL Carrier Awards

Emirates SkyCargo, Fachbereich für Frachtlieferungen von Emirates, hat erneut eine Auszeichnung für seine globale und vorzügliche Leistung im Transport von temperatursensitiven pharmazeutischen Produkten erhalten. Der DHL Carrier Award für Reliability and Excellencewurde auf der 17.Global Life Sciences & Healthcare Konferenz präsentiert und von Jeffrey Van Haeften,Emirates Vice President, entgegengenommen.



Die DHL CARE Awards wurden 2006 zur Auszeichnung von Luftfrachtspediteuren, die für den Transport von temperatursensitiven pharmazeutischen sowie biowissenschaftlichen Produkten verantwortlich sind, eingeführt. DHL hat anhand von Kriterien wie Frachtqualität, Bodenabfertigungsabwicklung und Innovationen in Richtung Technologie und Prozessabfertigung im Sendungsverkehr die Gewinner ausgewählt. Der Award stellt eine hohe Ehre und Anerkennung für Emirates SkyPharma dar.



Zentraler Knotenpunkt für das starke Wachstum des Luftfrachtspediteurs in diesem Jahr bezüglich seiner Pharmasendungen ist Singapur. Singapur beherbergt ein zunehmendes Cluster aus pharmazeutischen und biowissenschaftlichen Unternehmen. Emirates Sky Cargo hat mit einigen forschenden und fabrizierenden Unternehmen der Pharmaindustrie zusammengearbeitet und Frachtführer in den jeweiligen Regionen begleitet um die bestmöglichen Lösungen für den Transport ihrer Produkte realisieren zu können.



Als Resultat gemeinschaftlicher Bemühungen stieg das Volumen der durch Emirates SkyCargo durchgeführten Pharmasendungen von Monat zu Monat um 30 Prozent. Ein weiterer Anstieg der Zahlen wird in den kommenden Monaten erwartet.