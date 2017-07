zurück

Hiab im Bereich Logistik und Infrastruktur ausgezeichnet

Hiab, ein Teil von Cargotec, hat den renommierten German Brand Award 2017 in Gold gewonnen. Hiab wurde beim diesjährigen Wettbewerb in der Kategorie "Industry Excellence in Branding" im Bereich Logistik und Infrastruktur ausgewählt. Die Gewinner in den verschiedenen Kategorien wurden am 29. Juni bei einer Feier in Berlin bekanntgegeben.