Logistik-Premiere in Oslo

Eine Strecke von 500 Metern auf unterschiedlichen Ebenen liegt zwischen dem Wareneingang am Oslo Airport und den beiden Heinemann Duty Free Shops im Abflugbereich des Internationalen Terminals. Die Shops werden in einem norwegischen Joint Venture mit einer 50-prozentigen Beteiligung von Gebr. Heinemann betrieben. Im Rahmen des in diesem Frühjahr abgeschlossenen Terminalausbaus durch den Flughafenbetreiber Avinor hat das Travel-Retail-Unternehmen seine Verkaufsfläche in Oslo verdoppelt.



Jetzt setzt Gebr. Heinemann für die Versorgung der Shops eine maßgeschneiderte Transportlösung ein: das weltweit erste „Fahrerlose Transportsystem“ an einem Flughafen. Neben hoher Effizienz, Zuverlässigkeit und Flexibilität gewährleistet dieses durch eine spezielle Technologie die Einhaltung der „Sicheren Lieferkette“. Für das Unternehmen Gebr. Heinemann, das als einer der bedeutendsten Akteure des internationalen Reisemarkts auch über ein weltweites Logistiknetzwerk verfügt, bestand darin ein zentraler Anspruch an das System. Knapp eine Million Euro hat das Unternehmen in das zukunftsweisende Projekt investiert.



Gemeinsam mit seinem Projektpartner E&K Automation hat das Industrial Engineering Team der Gebr. Heinemann Logistik das neue Transportsystem konzipiert, das sich am Bedarf der Heinemann Duty Free Shops und an der Infrastruktur von Oslo Airport orientiert. Als Experten für die automatisierten, über Lasernavigation gesteuerten AGVs (Automated Ground Vehicles) hat E&K Automation die dafür passenden Gabelstapler konfiguriert. Gebr. Heinemann verantwortete die Planung des Gesamtkonzeptes sowie der Software mit den Anforderungen an die Steuerung, Navigation und den Sicherheitsaspekt, der aus dem AGV ein SAGV, ein Secured Automated Ground Vehicle, macht – das erste seiner Art.



„Wir haben die SAGV-Lösung für Oslo erstmals entwickelt, weil die logistischen Anforderungen dort anspruchsvoll sind und der Airport über die baulichen Voraussetzungen für ein solch innovatives System verfügt“ , erklärt Marco Rebohm, Director Logistics bei Gebr. Heinemann. „Täglich bewegen wir ein großes Warenvolumen über den langen Weg von 500 Metern und verschiedene Ebenen. Das SAGV-System haben wir individuell auf diesen Bedarf abgestimmt. Wir erhöhen auf diese Weise unsere Produktivität und gewährleisten die Sichere Lieferkette vom Logistikzentrum bis in die Shops. Gleichzeitig konnten wir unsere in diesem Bereich tätigen Mitarbeiter von körperlich besonders anstrengenden Arbeiten entlasten. Ihr Know-how haben wir in die technischen Planungen einbezogen. Jetzt übernehmen sie neue Aufgaben rund um die Shops sowie im Service für unsere Kunden.“