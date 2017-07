Korrosionsschutz-Forum

Das von der Antalis Verpackungen GmbH für die Praxis organisierte Forum wird neben Vorträgen namhafter Spezialisten des Korrosionsschutzes auch ausreichend Raum für Workshops, den Erfahrungsaustausch und das Networking bieten. Die Antalis Verpackungen GmbH setzt bei dieser Veranstaltung auf Ihre langjährige erfolgreiche Tätigkeit im Verpackungs- und Logistiksektor. Bei der im passenden Ambiente der Straßenbahnwelt Stuttgart stattfindenden Veranstaltung liegt der Fokus auf dem Kompetenzthema „Technische Sauberkeit“. Hierbei werden z.B. Sauberkeitskonzepte in Logistik und Verwaltung ebenso erörtert wie die Simulation von Transportbelastungen, der Korrosionsschutz entlang der Prozesskette oder auch Anwendungen und Grenzen von Korrosionsschutzverpackungen.



Als Referenten der Impulsvorträge haben führende Experten u.a. des Fraunhofer Institutes, der Daimler AG, der vdz, der Branopac und der SurTec International GmbH ihre Zusage erteilt. Eine Präsentation zum Thema „Industrieller Korrosionsschutz“ wird das Expertenforum ergänzen und abrunden. Das Forum richtet sich an Fachkräfte aus den Bereichen Qualitätsmanagement, Konstruktion, Arbeitsvorbereitung sowie an Mitarbeiter der Verpackungsabteilungen und Verpackungsplaner.



Programm und Anmeldung zum Expertenforum unter www.antalis-verpackungen.de/expertenforum-korrosionsschutz/