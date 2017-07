Linde MH übernimmt Comnovo

In den vergangenen Jahren konnte die Zahl von Betriebsunfällen in Deutschland deutlich reduziert werden. Doch jeder Unfall ist einer zu viel, und gerade im Umgang mit Flurförderzeugen gibt es nach wie vor Risiken. Linde Material Handling bietet bereits eine Vielzahl von Assistenzsystemen, die als „intelligente Beifahrer“ aktiv eingreifen, um Unfälle zu verhindern. Jetzt erweitert Linde sein in der Industrie bereits führendes Sicherheits-Portfolio durch die Übernahme eines innovativen jungen Unternehmens. Das Start-up Comnovo hat ein neuartiges Fahrzeugortungssystem entwickelt: Dank Ultra-Breitband-Technologie werden Menschen, die sich in Hallen, Gebäuden oder Blocklagern bewegen, durch Signaltöne oder Vibration vor herannahenden Fahrzeugen gewarnt. Der Clou: Aufgrund der hohen Frequenz von mindestens vier Gigahertz „sieht“ das System durch Palettenladungen, durch Rolltore, ja selbst durch Mauern - und zwar auf zehn Zentimeter genau.



Entwickelt wurde das System von den Comnovo-Gründern Dr. Andreas Lewandowski, Dominik Gerstel und Volker Köster, die in der weiterhin eigenständigen Gesellschaft verbleiben. Lewandowski wird auch künftig als Geschäftsführer die Produktentwicklung und -integration verantworten. Das Gründungsteam hat am Lehrstuhl für Kommunikationsnetze der TU Dortmund zu Fragen der Fahrzeuglokalisierung geforscht, Lewandowski promovierte im Bereich der funkbasierten Indoor-Lokalisierung. Er sagt: „Beim Auto kennen wir unterschiedlichste Assistenzsysteme wie Abstandsregelung, Kollisionswarnung oder Navigation bzw. Ortung. Wir wollten das auf die Herausforderungen in der Intralogistik übertragen – also auf einen Bereich, der durch ständig steigende Warenströme und damit immer komplexere Abläufe geprägt ist.“ Genau da liegt ein zusätzlicher Nutzen der Ultra-Breitband-Technologie, denn beim Management von Fahrzeugflotten ist vor allem die möglichst exakte Lokalisierung wichtig. „Das System wird sehr schnell in der Lage sein, auch Fahrwege zu optimieren und dadurch beispielsweise den nächstbefindlichen Stapler für den Fahrauftrag oder den günstigsten Platz für Batterieladestationen zu identifizieren“, so Lewandowski.



Der Kauf von Comnovo ist ein weiterer Schritt in der Sicherheitsoffensive des Aschaffenburger Unternehmens. Geleitet von der Vision „Zero Accidents – Null Unfälle“ produziert Linde MH seit Jahrzehnten systematisch Innovationen für den sicheren, aber zugleich leistungsstarken Warenumschlag und Materialfluss. Ein eigens etablierter Bereich nutzt dafür nicht nur das Know-how des branchengrößten Vertriebs- und Servicenetzwerks in mehr als 100 Ländern, sondern auch strategische Partnerschaften mit Querdenkern aus Forschung und Beratung. Comnovo-Vertriebschef Ron Winkler unterstreicht die ausgezeichneten Perspektiven, die sich für das Dortmunder Unternehmen durch die Partnerschaft ergeben: „Niemand in der Branche hat ein ähnlich leistungsstarkes Vertriebsnetzwerk wie Linde MH. Für beide Seiten ergeben sich dadurch völlig neue Möglichkeiten der Produktentwicklung und der Marktdurchdringung.“



Andreas Krinninger, Vorsitzender der Geschäftsführung von Linde Material Handling: „Als Partner unserer Kunden für Materialflusslösungen beschäftigen wir uns sehr intensiv mit der Frage, wie wir die passive und aktive Sicherheit beim Betrieb von Flurförderzeugen verbessern können. Mit Comnovo haben wir einen dynamisch-kreativen Partner mit einem innovativen Technologieportfolio gefunden. Zusammen werden wir die Linde Produktpalette für Assistenzsysteme ausbauen und für unsere Kunden systematisch weiterentwickeln.“