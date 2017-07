Kühne Holding investiert weiter

Die Kühne Holding AG war nach der Fusion der Hapag-Lloyd AG mit der United Arab Shipping Company (UASC) über ihre Tochtergesellschaft, Kühne Maritime GmbH, mit 14,10 Prozent an Hapag-Lloyd beteiligt. Die Kühne Holding AG nutzte die Chance, die sich durch den Anteilsverkauf der TUI AG bot, um das Investment weiter auszubauen und zukünftig einen Anteil von 17,15 Prozent an Hapag-Lloyd zu halten.



Karl Gernandt, Executive Chairman der Kühne Holding AG: „Die fortschreitende Konsolidierung in der Schifffahrt bietet Hapag-Lloyd neue Wachstumsperspektiven und stärkt deren Position unter den bedeutendsten Reedereien der Welt. Unser erneutes Engagement unterstreicht das Vertrauen in die erfolgreiche Weiterentwicklung der Reederei. Seit sich unsere Gesellschaft im Jahr 2008 bei Hapag-Lloyd engagierte, setzt sich unser Aktionär Klaus-Michael Kühne dafür ein, das Unternehmen am Standort Hamburg zu festigen und gemeinsam mit engagierten Mitgesellschaftern in der Spitzengruppe der internationalen Containerlinien-Reedereien zu positionieren. Wir betrachten uns als langfristiger Investor, der dafür eintritt, die Zukunft von Hapag-Lloyd erfolgreich zu gestalten.“