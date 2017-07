Top 100-Siegel für Still

In dem unabhängigen Auswahlverfahren überzeugte das Unternehmen besonders mit seinem Innovationserfolg und seiner Außenorientierung. Robotik und Digitalisierung sind derzeit die großen Themen in der Maschinenbaubranche. Für die Still GmbH, einem der führenden Anbieter für maßgefertigte innerbetriebliche Logistiklösungen, stehen sie dagegen schon länger auf der Tagesordnung. Denn der mit dem Top 100-Award ausgezeichnete Intralogistikanbieter hat den „iGo neo CX 20“ entwickelt: Das erste autonome Kommissionierfahrzeug in Serie, das seinen Bediener erkennt und ihm selbstständig durch das Lager folgt. Das Fahrzeug ist mit Sensoren ausgestattet, die eine Karte von der Umgebung im Umkreis von 15 Metern erstellen. Wechselt der Bediener in den autonomen Modus, sucht das Gefährt seinen Fahrer und folgt ihm. Der Vorteil des Fahrzeugs liegt in seiner verblüffenden Beobachtungsgabe, die eine extreme Verbesserung der Performance möglich macht: „Unsere Kunden überzeugt die bis zu 47 Prozent erhöhte ‚Pickleistung‘ im Vergleich zu herkömmlichen Kommissioniergeräten“, erklärt Dr. Henry Puhl, Vorsitzender der Still Geschäftsführung.



Der Intralogistik-Spezialist setzt bei Innovationen auf seine Mitarbeiter. „Innovationen entstehen bei uns vor allem durch das engagierte Einfordern, Zuhören und Diskutieren mit unseren Mitarbeitern, die neue Fragestellungen erkennen und Lösungsmöglichkeiten erfinden“, sagt Puhl.



Das Top 100-Siegel wird bereits seit 1993 durch compamedia für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen vergeben. Die wissenschaftliche Leitung liegt seit 2002 in den Händen von Prof. Dr. Nikolaus Franke. Franke ist Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien und Gastforscher am Massachusetts Institute of Technology (MIT). Mit 18 Forschungspreisen und über 200 Veröffentlichungen gehört er international zu den führenden Innovationsforschern. Mentor von Top 100 ist der Wissenschaftsjournalist und TV-Moderator Ranga Yogeshwar. Projektpartner sind die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung und der Mittelstandsverband BVMW. Als Medienpartner begleitet das manager magazin den Unternehmensvergleich. Mehr Infos unter www.top100.de.



Hamburg Triathlon 2017: Still belegt erneut Siegerplätze

Beim diesjährigen Hamburg Triathlon konnte Still erneut Siegerplätze ergattern. An diesem Wochenende stellten sich 84 sportbegeisterte Still Mitarbeiter/-innen aus fünf Ländern der Sprint- und Olympischen Distanz des 16. Hamburg Wasser World Triathlon 2017, dem größten Triathlon der Welt. Die sportlichen Stillianerinnen und Stillianer sind in diesem Jahr bereits zum 10. Mal mit dabei.



70 Still Mitarbeiter/-innen gingen am Samstag an den Start der sogenannten HEPP! „Hamburg Energie Firmencup - Der KAMPF um den Power Pott“ Wertung. Mehr als 30 Firmenteams traten hier gegeneinander an, um das fitteste und energiegeladenste Unternehmen zu ermitteln. Die Mannschaftszusammensetzung eines Firmenteams ergab sich dabei aus der Reihenfolge des Zieleinlaufs. Die Still Mitarbeiter/-innen meisterten die sportliche Herausforderung der Sprintdistanz mit Bravour und landeten auch in diesem Jahr wieder auf dem begehrten Siegertreppchen. Die ersten sechs Zieleinläufer von Still schafften durch eine hervorragende Teamleistung eine Gesamtzeit von 07:04:12 Stunden und unterboten damit sogar ihre eigene Vorjahresleistung um fast 14 Minuten. Auch die Einzelwertungen können sich sehen lassen: Bester Stillianer war Carsten Henneick mit einer Zeit von 01:07:47 Stunden, womit er gleichzeitig auch unter den Top Ten der Gesamtwertung landete. Bei den Damen wurde erneut Finnja Kietzke mit einer Zeit von 01:29:05 Stunden beste Stillianerin.



Nach erfolgreich absolvierter Sprintdistanz am Samstag, bei der eine Strecke von 500 Metern schwimmend, gefolgt von 22 Kilometern auf dem Fahrrad und 5 Kilometern laufend zurücklegen mussten, stellten am Sonntag 14 mutige Stillianer ihr sportliches Können in der Olympischen Distanz unter Beweis. Hier wurden 1,5 Kilometer geschwommen, 40 Kilometer Rad gefahren und 10 Kilometer gelaufen. Auch bei dieser Challenge glänzten die Still Mitarbeiter mit ihrem Durchhaltevermögen, indem sie sich bei der „Hamburg Energie“ Wertung des Triathlons, nach Platz 2 in den letzten beiden Jahren, dieses Mal den 1. Platz sichern konnten – mit einer Gesamtzeit von 13:54:09 Stunden. Bester Stillianer war Eric Hagenow mit einer Zeit von 02:10:50 Stunden, womit er sich gleichzeitig auch den 1. Platz in seiner Altersklasse sicherte.



Der Hamburg Wasser World Triathlon ist The World's Biggest Tri - der größte Triathlon der Welt. Der Triathlon für Profis und Amateure findet seit 2002 jährlich statt und gehört zur ITU World Triathlon Series, einem exklusiven Kreis von acht namhaften Austragungsstätten rund um den Globus. Neben 120 Profi-Athleten, die um wichtige WM-Punkte kämpfen, nehmen jedes Jahr ca. 10.000 Hobby-Athleten und rund 30 Firmen am Wettkampf teil, die von etwa 300.000 begeisterten Zuschauern bejubelt werden.