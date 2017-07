Umschlag im Hafen Rotterdam steigt

Nur bei Mineralölprodukten und sonstigem flüssigem Massengut sind die Mengen gesunken. Vor allem der Container-Umschlag (+9,3 % in TEU, 10,4 % in Tonnen) war für das Gesamtwachstum beim Umschlag entscheidend. Zunahmen gab es beim trockenen Massengut (+5,2 %), einen geringen Rückgang beim flüssigen Massengut (-1,0 %) sowie starke Steigerung beim Stückgut (+10,8 %). Insgesamt wurden im ersten Halbjahr 2017 238,0 Millionen Tonnen an Gütern umgeschlagen. Der Marktanteil von Rotterdam im Vergleich zu anderen, zwischen Hamburg und Le Havre befindlichen Häfen ist bezüglich des Containersektors von 29,0 % (Q1 2016) auf 30,9 % (Q1 2017) gestiegen.



Verschiedene Unternehmen haben in diesem Halbjahr umfangreiche Investitionen angekündigt. Dies zeigt, dass die Wirtschaft Vertrauen in den Rotterdamer Hafen- und Industriekomplex hat. Diese Investitionen konsolidieren die Bedeutung des Komplexes für die niederländische Wirtschaft. Die Seehafengebühren sanken um 0,4 % (€ 0,6 Millionen) auf € 146,0 Millionen, während der Umschlag um 3,9 % stieg. Das ergibt sich dadurch, dass der Durchschnittspreis pro Tonne in manchen Marktsegmenten, infolge der geltenden Preisstruktur, gesunken ist. Die Einnahmen stiegen um 1,3 % (€ 2,2 Millionen) auf € 173,8 Millionen. Der Posten ‚sonstige betriebliche Erträge‘ erhöhte sich infolge einer buchhalterischen Verschiebung, so dass der Umsatz insgesamt um € 8,3 Millionen auf € 342,3 Millionen stieg. Wegen der Körperschaftsteuerpflicht zum 01.01.2017 ist eine Rückstellung in Höhe von 25 % (€ 31,4 Millionen) des Betriebsergebnisses gebildet worden. Dies führt zu einem Betriebsergebnis nach Steuern von € 97,8 Millionen. Dies ist mit dem Ergebnis des Vorjahres für den gleichen Zeitraum vergleichbar, als ein Teil des Zinsswap für € 32,0 Millionen zurückgekauft wurde. Das Ergebnis entspricht den Erwartungen.



Wartezeiten Binnenschifffahrt

In den letzten Wochen hat der Hafenbetrieb Rotterdam verschiedene Signale im Hinblick auf steigende Wartezeiten für die Binnenschifffahrt bei den Containerterminals im Rotterdamer Hafen erhalten. In den Niederlanden ebenso wie in anderen Ländern äußern diverse Binnenschifffahrts- und Transportorganisationen ihre Sorge über die zu langen Wartezeiten sowohl in Rotterdam als auch in Antwerpen.



Als Hafenbetrieb Rotterdam nehmen wir uns diese Sorgen selbstverständlich zu Herzen. Uns ist bewusst, dass stetig zunehmende Wartezeiten als strukturell erfahren werden und dass ein Bedarf an Zuverlässigkeit bei der Abwicklung der Binnenschifffahrt im Hafen besteht. In den letzten Monaten hat es durch verschiedene Umstände Zeiten gegeben, in denen die Wartezeiten für den Barge-Verkehr auf überdurchschnittliche Niveaus gestiegen sind. Der Rotterdamer Hafen hat beim Containerumschlag in der ersten Jahreshälfte 2017 ein starkes Wachstum erlebt, wobei bis zu 9 % mehr Container abgewickelt wurden. Gleichzeitig mussten sich unter anderem die neuen Fahrpläne der Allianzen einpendeln. Bei zwei Terminals sorgte zudem eine Cyber-Attacke, dass dort anderthalb Wochen kaum Container geladen und gelöscht werden konnten.



Gemeinsam mit den Unternehmen im Hafen arbeitet der Hafenbetrieb Rotterdam stetig an der Verbesserung des hohen Effizienzgrades im Hafen. Auch im Bereich Abwicklung des Containerstroms für das Hinterland werden verschiedene Initiativen ergriffen, die auf lange Sicht einen strukturellen Effekt erreichen sollen. Die Container Exchange Route (CER) zwischen Terminals, die Untersuchung von Möglichkeiten für einen zusätzlichen Barge-Knotenpunkt und digitale Lösungen wie NextLogic zur Ermöglichung einer besseren Planung sind Beispiele dafür. Auch für die nahe Zukunft sind Maßnahmen ergriffen worden. 2016 wurde Kramer, als Maßnahme für die damaligen Wartezeiten, als Barge-Knotenpunkt angewiesen. Diese Option ist in den vergangenen Monaten intensiv genutzt worden. Zudem führt der Hafenbetrieb Rotterdam mit den Binnenschifffahrtsbetreibern und Terminals Gespräche über andere Kurzzeit-Lösungen.



Die Signale hinsichtlich der Wartezeiten und die möglichen Verbesserungen erfordern ein konstruktives Gespräch mit allen Beteiligten in diesem Sektor. Ein solcher Austausch wird Ende August stattfinden und von den Binnenschiffoperatoren bis hin zu Terminals, Reedereien, Spediteuren und Verladern alle Beteiligten zusammenbringen. Ich bin davon überzeugt, dass wir gemeinsam zu einer Reihe möglicher Lösungen für die Engpässe kommen können. Schließlich haben wir alle ein großes Interesse an einer zuverlässigen und effizienten Abwicklung des Binnenschifffahrt-Containerverkehrs von und nach Rotterdam.