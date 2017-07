13. Stapler-Cup

Um einen der begehrten 63 Plätze für das Finale der Deutschen Meisterschaften in Aschaffenburg zu erhalten, gingen auch in diesem Jahr über 2.000 Teilnehmer bei deutschlandweit 25 Vorentscheiden an den Start. Zum Finale erwarten die Organisatoren erneut bis zu 15.000 Zuschauer.



Wichtiges Ziel des Stapler-Cup ist die Sensibilisierung für Sicherheitsaspekte. Volker Seitz, Marketingleiter bei Linde Material Handling und neuer Verantwortlicher für den Stapler-Cup: „Wir leisten mit dem Wettbewerb einen Beitrag zur Verringerung von Arbeitsunfällen in der Logistikbranche und machen die Teilnehmer zu Botschaftern für mehr Sicherheit in ihren Betrieben.“ Die Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW) engagiert sich seit diesem Jahr beim Stapler-Cup, um für einen guten Ausbildungsstand zu werben. „Geschulte Fahrerinnen und Fahrer tragen dazu bei, dass die Unfallgefahr in den Unternehmen nachhaltig sinkt und das Sicherheitsbewusstsein steigt“, erklärt BGHW-Geschäftsführer Dr. Udo Schöpf. „Deshalb ist der Stapler-Cup für uns nicht nur ein spannender Wettbewerb, sondern auch eine hervorragende Plattform, um für dieses Anliegen zu werben.“ Seit 2010 ist die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) als Spitzenverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften dem Stapler-Cup sowie den Regionalmeisterschaften eng verbunden und nutzte sie unter anderem für die Kommunikation der Kampagne „Risiko raus!“.



Dass auch die Arbeitgeber von einer Teilnahme ihrer Mitarbeiter am Stapler-Cup profitieren, ist den Organisatoren ein großes Anliegen. Seitz: „Ein Start kann nicht nur mit der jährlich vorgeschriebenen Sicherheitsschulung verbunden werden, sondern bietet die Möglichkeit, den neuesten Stand der Linde-Technik kennen zu lernen.“ Einige Parcours-Geräte verfügen zum Beispiel über das Assistenzsystem Linde Safety Pilot, das als „intelligenter Beifahrer“ für mehr Sicherheit und Verladegeschwindigkeit sorgt, oder über weitere Sicherheitsfeatures wie sichtoptimierte Mastprofile, zusätzlich stabilisierende oben liegende Neigezylinder oder das Sicherheitsglasdach beim Linde Roadster E30, das ein Plus an Sicht, sowie zusätzlichen Schutz vor herunterfallender Ladung bietet.



Bereits zum sechsten Mal findet im Rahmen des Stapler-Cup das Material Handling Symposium statt, ein Forum für Kunden und Experten der Intralogistik-Branche. Unter dem Motto „Leading Logistics – innovative Lösungen von heute für die Logistik von morgen“ zeigen hochkarätige Referenten Strategien für den Materialfluss der Zukunft auf. Prof. Dr. Christian Kille, Leiter des Studiengangs Betriebswirtschaft der Hochschule Würzburg Schweinfurt am Institut für angewandte Logistik, analysiert das Zusammenspiel von Logistik und Digitalisierung; der ehemalige Fifa-Schiedsrichter und ZDF-Experte Urs Meier referiert unter dem Titel „Zwischen den Fronten – Entscheidungen unter Druck“ zu herausfordernden Management-Situationen.



Rund um den sportlichen Teil des Stapler-Cup mit Firmen-Team-Meisterschaft, International Championship, Deutscher Meisterschaft im Staplerfahren und Deutscher Meisterschaft der Staplerfahrerinnen erwartet das Publikum ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Dazu gehören die Infotainment-Messe „ChampionsExpo“, auf der sich Partner und Sponsoren wie beispielsweise Continental, Westfalen und die BGHW präsentieren. Den krönenden Abschluss am Samstag, dem 16. September 2017, bildet die „Night of Champions“, ein kostenloses Open-Air-Konzert mit national und international bekannten Künstlern auf dem Aschaffenburger Schlossplatz.



Weitere Informationen, News und das Programm zum Stapler-Cup finden Sie unter www.stapler-cup.com. Details zum Material Handling Symposium unter www.material-handling-symposium.de.