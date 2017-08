FH Münster meldet Patent an

In der Verpackungsindustrie kommt es beim Befüllen und Entleeren von Verpackungen, insbesondere von Großverpackungen aus Kombinationen mit Multilayerfolien, immer wieder zu elektrostatischen Aufladungen – und damit zum riskanten Risiko von Staubexplosionen. „Von diesen Behältern darf aber kein Gefährdungspotenzial ausgehen“, sagt Jürgen Gröninger, Ingenieur am Laserzentrum der FH Münster. „Deshalb entwickeln wir gerade zusammen mit dem Verpackungshersteller EMPAC aus Emsdetten ein neuartiges Verfahren, komplexe Multilayerfolien direkt ableitfähig zu produzieren.“



Ableitfähig bedeutet in diesem Fall, dass mit einem speziellen Verfahren ableitfähige Strukturen in der Folie erzeugt werden, die eine dauerhafte Reduzierung der statischen Aufladung bewirken. Das bisherige, sehr aufwändige und sehr eingeschränkte Verfahren mit einem äußerst komplexen Herstellungsprozess war zudem auch noch sehr kostenintensiv. „Wir forschen daran, wie die ableitfähigen Strukturen der Multilayerfolien mit dem Laser nach der Herstellung der Folie erzeugt werden können“, beschreibt Sascha Wagner, der mit Gröninger zusammen am Projekt arbeitet. „Das ist nicht nur logistisch einfacher machbar und schneller, sondern auch noch kostengünstiger.“ Das neue Verfahren wird direkt an einer industrietauglichen Versuchsanlage am Fachbereich Physikalische Technik entwickelt. Nach einem Jahr Laufzeit fehlen jetzt nur noch Auf- und Abwicklung der Folie, damit das Anlagensystem vollständig automatisiert arbeiten kann. EMPAC und die FH Münster agieren dabei Hand in Hand, eine Patentanmeldung steht kurz bevor.



„Das neue Verfahren eröffnet uns als Verpackungshersteller zusätzliche Anwendungen und ganz neue Horizonte“, sagt Siegfried Hartmann, der das Projekt seitens des Industriepartners leitet. „Dadurch sind neue Produkte und gleichzeitig erhebliche Qualitätssteigerungen möglich.“ Das zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie fördert das Projekt. Dabei geht es um technische Innovationsvorhaben, bei denen mittelständische Unternehmen und Forschungseinrichtungen zusammenarbeiten.