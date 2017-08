Datalogic erwirbt Soredi

Datalogic, globaler Marktführer für automatische Datenerfassung und industrielle Automatisierung und Hersteller von Barcode-Lesegeräten, mobilen Computern zur Datenerfassung, Sensoren zur Detektion, Messung und Sicherheit, Bildverarbeitungs- und Lasermarkierungssystemen, gibt die Übernahme der Firma Soredi Touch Systems GmbH bekannt. Soredi ist seit mehr als 25 Jahren ein Technologieführer im Bereich Industriecomputer und Staplerterminals mit Sitz in Olching bei München. Das Unternehmen erwirtschaftete in 2016 einen Umsatz von 6,9 Millionen Euro und beschäftigt 16 Mitarbeiter.



Für die Transaktion investiert Datalogic 10 Mio. Euro. Davon werden 8 Mio. Euro in bar und 2 Mio. Euro durch Datalogic-Aktien beglichen. Durch die Transaktion hat Datalogic 100% des Aktienkapitals der Soredi Touch Systems GmbH und des Markenzeichens “Soredi” erworben. Durch diese neue Verbindung erweitert Datalogic sein Portfolio für mobile Geräte im Bereich Industriecomputer und Staplerterminals. Mit dem SH TaskBook hat Datalogic jetzt auch eine robuste Tablet Lösung speziell für das Lagermanagement im Angebot.