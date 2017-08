Ifoy Award goes Intralogistics

„Ifoy ist als Stapler-Award gestartet und zum Innovationsmaßstab in der Intralogistik geworden. Von Anfang an haben wir Bewerbungen von System- und Softwareanbietern erhalten und auch die Staplerhersteller bauen längst nicht mehr nur Flurförderzeuge, sie konkurrieren mit Anbietern integrierter Intralogistiksysteme. Die Umbenennung ist konsequent und sorgt für Chancengleichheit“, begründet Anita Würmser, Geschäftsführende Jury-Vorsitzende des Ifoy. Trotz Ausweitung der Kategorien, werde die Jury auch in Zukunft nur die besten Bewerber für das Finale nominieren. Ebenfalls unverändert bleibt die Test- und Auswahlmethodik, die um Testverfahren und Innovation Checks für die neuen Kategorien ergänzt wird. Die Ergebnisse der Tests und Gutachten dienen der internationalen Fachjournalisten-Jury aus 17 Nationen als Basis für ihre Entscheidung. Um den hohen Innovationsgrad und die technische Qualität der Finalisten noch deutlicher zu dokumentieren, wird ein „Best-in-Intralogistics“-Siegel für die Produkte und Lösungen eingeführt, die das als härtestes Auswahlverfahren bekannte Ifoy Testprocedere erfolgreich absolvieren.



Neue Ifoy Kategorien 2018

Auch die Bewerberkategorien bekommen einen neuen Zuschnitt. Um die neuen Titel „Intralogistics Software of the Year“ und „Intralogistics Robot of the Year“ treten künftig Apps, Softwarelösungen beziehungsweise Roboter oder robotergestützte Lösungen für intralogistische Anwendungen an. In der leicht modifizierten Kategorie „Integrated Warehouse Solution“ stehen nicht die Fahrzeuge, sondern die Planungs- und Umsetzungskompetenz im Fokus. Ausgezeichnet werden erfolgreich realisierte ganzheitliche Lagerkonzepte bei einem Kunden. Die besten „Krane und Hebezeuge“ werden zweijährlich auf der Cemat ausgezeichnet. Die „Special Vehicle“-Kategorie wird um „Heavy Load Forklifts“ erweitert. Neben dem Sonderfahrzeugbau können dort auch Containerstapler, Mitnehmstapler oder Schwerlaststapler über acht Tonnen Tragkraft gemeldet werden.



Unverändert bleiben die traditionellen Stapler-Kategorien „Counter Balanced Truck“ bis 3,5 und über 3,5 Tonnen sowie die "Warehouse Truck"-Kategorien „highlifter” und „lowlifter“ für Lagergeräte mit einer Hubhöhe über und unter sechs Metern. Bei den „Automated Guided Vehicle (AGV)“ gehen Fahrerlose Transportfahrzeuge und Shuttles an den Start. In der Kategorie „Special of the Year” werden herausragende technische Details oder Komponenten prämiert, wie zum Beispiel ergonomische Innovationen, Sicherheitslösungen, Automatisierungskomponenten, aber auch neue Antriebstechnologien.



Das Bewerberportal der internationalen Intralogistikauszeichnung öffnet wieder am 1. September auf www.ifoy.org.