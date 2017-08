Konferenz Exchainge

Auf der „Exchainge – The Supply Chainers’ Conference“ wird eingehend über Stabilität durch flexible Supply Chains, digitale Souveränität und smarte Services sowie nachhaltiges Wirtschaften gesprochen. Über alle Session-Themen spannt sich ein Bogen: Wie lässt sich angesichts der mit viel Unsicherheit verbundenen besonderen Herausforderungen eine fördernde Unternehmenskultur für digitale Transformation schaffen – und welche Methoden sind geeignet, um das brisante Thema Disruption für Teams erlebbar zu machen? Die Exchainge steht für kritisches Hinterfragen und klare Antworten.



Fokus: Kultur zur digitalen Transformation

Hart errungene hierarchische Strukturen, zementierte Machtverhältnisse, traditionell gelebte Prozessketten: Negative Beharrlichkeit verhindert vielfach, dass neuartige Produkte, Lösungen oder Services entwickelt werden. Wie sollen sich echte Innovationen herbeiführen lassen und „disruptive Denkweisen“ etablieren, wenn Mitarbeiter in ihren Unternehmen keine fördernde Kultur erleben? „Erst das Durchbrechen von Mustern führt zu neuen Ideen“, sagt Session-Impulsgeberin Bettina Bohlmann (Managing Partner, 3p procurement branding GmbH). Sie stellt Menschen und Führungsverhalten, die Faktoren Vertrauen und Eigenverantwortlichkeit sowie Spielregeln und kollaborative Methoden in den Fokus. Aus der Praxis berichten Stefan Hentschel (Google Germany GmbH), Markus Frank (WMF Group GmbH) und Dr. Bernd Rosenkranz (PERI GmbH).



Fokus: Open Innovation in der Supply Chain

Der Umgang mit eigenen und externen Wissensträgern ist ein Erfolgsfaktor auch für Supply Chainer. Wie sieht ein innovatives Prozessdesign für performante Schnittstellen und Knotenpunkte zwischen Unternehmen aus? Uwe Berndt (Geschäftsführer, Mainblick – Agentur für Strategie und Kommunikation GmbH) präsentiert schnell umsetzbare Beispiele und zeigt konkret, was Etablierte von Start-ups lernen können. Aus der Praxis berichten Dr. Klaus Rüffler (DB Systel GmbH), Michael Sauer (Motius GmbH), Frederik Brantner (Magazino GmbH), Karl Kirschenhofer (Radio Frequency Systems/RFS) und Zukunftsforscher Dr. Bernhard Albrecht (Foresight Solutions). Des Weiteren werden auf der Exchainge Themen wie „Digitale Souveränität“, „Nachhaltiges Wirtschaften“ und „Resilienz versus Effizienz“ aufgegriffen.



Abend-Highlight: Supply Chain Management Award 2017

Im Mittelpunkt der Abendveranstaltung am 26. September steht der traditionelle Supply Chain Management Award. Der Preis wird von Strategy&, der Strategieberatung von PwC, und dem Fachmagazin Logistik Heute vergeben. Die Finalisten, die am 26. September ins Rennen um die begehrte Auszeichnung gehen, präsentieren ihre Konzepte live während der Konferenz. In Kürze geben wir die Firmen und die Supply Chain Manager bekannt, die es in diesem Jahr ins Finale geschafft haben.



Weitere Infos: www.exchainge.de