DFDS verdoppelt Kapazität

Um die Kapazität für Container und Bulk Cargo zu erweitern, laufen die beiden Container-/Sideport-Schiffe von DFDS im Nordsee-Routennetz darum jetzt den Hafen im britischen Immingham an. Damit verdoppelt sich die DFDS’ Kapazität zwischen den Märkten in Großbritannien und Norwegen. Gleichzeitig verlegt DFDS seinen Anlaufhafen in Norwegen von Moss nach Fredrikstad am Oslofjord, um die Anbindung an die Infrastruktur im Norden zu verbessern und so die Zahl der gefahrenen Lkw-Kilometer zu reduzieren.



Zur Verbesserung seines Services und aufgrund der hohen Nachfrage aus der Wirtschaft hat DFDS seinen Ring-Fahrplan in der Nordsee wie folgt angepasst:

- Wichtigste Neuerung sind ab sofort zwei wöchentliche Norwegen-Verbindungen ab Immingham (UK) – einmal auf der Route Immingham–Frederikstad und zurück, einmal auf der Route Immingham–Oslo und zurück.

- Darüber hinaus bietet DFDS einmal in der Woche die Verbindung zwischen Belgien (Zeebrugge) sowie Immingham (UK) und Frederikstad (Borg Havn) in Norwegen an.

- Ferner kann DFDS auf Wunsch Container von Hamburg nach Immingham transportieren.



DFDS Logistics – Tür zu Tür

DFDS bietet eine Lieferketter von Tür zu Tür auf all seinen Routen, beispielsweise 45’ Pallet-Wide-Container / High Cube Dry Van Container, 45’ Pallet-Wide-Container / High Cube Reefer Container / 45’ Container für Spezialfracht.



DFDS Logistics – Kai zu Kai

DFDS bietet auf allen Routen Kai-zu-Kai-Lösungen an. Alle Fähren sind mit der erforderlichen Ausstattung zum Handeln von 20’- bis 45’-Containern/-Einheiten inkl. Non-Iso-Tankcontainer versehen.



DFDS Logistics – Mehrzweckfrachter

Darüber hinaus können die Fähren von DFDS neben Standardcontainern auch Cargo wie Papierrollen und andere Forstprodukte, Sperrholz, Baumaterialien, Brennstoffe (RDF/SRF), flexible Stückgutbehälter (Big Bags), Cargo auf Palletten, Schwergut etc. transportieren.