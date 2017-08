Smart Production: Der Mensch im Mittelpunkt

Die Anforderungen an Logistik- und Produktionslösungen der Zukunft werden immer komplexer. Eine smarte Produktion muss gewisse Anforderungen erfüllen: Leistung, Flexibilität und Qualität müssen unter einen Hut gebracht werden. Dabei steht immer der Mensch im Mittelpunkt – einfache und intuitive Interaktionen ermöglichen eine smarte Mensch-Maschine-Kommunikation. Manuelle und automatische Prozesse gelangen so in Einklang und ermöglichen eine fehlerfreie Abwicklung der Prozesse innerhalb eines Lagers oder einer Produktionsstätte.



Automatisierte Lösungen für fehlerfreie Arbeitsabläufe

Gemeinsam mit Pankl High Performance Systems in Kapfenberg (Österreich) hat Knapp eine Lösung realisiert, bei der neben einem 3D-fähigen, automatisiertem Lagersystem auch die intelligente Bildverarbeitungstechnologie des Knapp-Start-ups ivii gmbh zum Einsatz kommt. Im Zentrum der Getriebeproduktion für Motorradanwendungen stehen Montagearbeitsplätze, die im Ware-zur-Person-Verfahren just-in-time mit Komponenten versorgt werden. Die maßgeschneiderte Lösung ivii.smartdesk unterstützt den Mitarbeiter mit Hilfe des Bilderkennungssystems im laufenden Arbeitsprozess und richtet den Fokus auf den Menschen. Die Interaktion mit dem System erfolgt – ganz nach dem Trend Gamification – spielerisch.



Live erleben: ivii.smartdesk und Open Shuttle Fork

Beim Leobener Logistik Sommer ist Knapp mit zwei Innovationen vertreten: dem ivii.smartdesk in Kombination mit dem Open Shuttle Fork. Besucher haben die Möglichkeit, die Montagearbeitsplätze mit automatischer Bilderkennung, die bei Pankl bereits realisiert sind, live zu erleben. Die Versorgung des Arbeitsplatzes übernimmt das Open Shuttle Fork, das die Ladehilfsmittel direkt vom Boden aufnimmt.