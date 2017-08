So unterhält die Dematic GmbH eine Gesellschaft – die Dematic Electromechanical Systems Middle East LLC – im Herzen von Dubai-City. Eine verstärkte Präsenz vor Ort ergibt sich auch aus vermehrten Projekten in den Emiraten, wie aktuell der Automatisierung eines umfassenden Distributionslagers in Dubai, für einen der größten Retailer in Middle East.



Auf der Messe „Materials Handling Middle East“ im Dubai International Convention and Exhibition Centre von 11. bis 13. September 2017 wird sich der Intralogistikspezialist folglich auch mit seinem umfangreichen Angebot an Automatisierungstechnik, Software und Dienstleistungen zur Optimierung der Supply Chain präsentieren.



Weitere Informationen zur Dematic GmbH unter www.dematic.com/de.