Hellmann mit neuem Partner

Mit dem neuen Partner kann Hellmann kürzere Laufzeiten und ein optimiertes Streckennetz anbieten. Das 1924 gegründete Unternehmen Bianchi Group ist einer der führenden international ausgerichteten Logistiker in Italien. Heute sind mehr als 300 Mitarbeiter in zwölf Niederlassungen in Italien und der Schweiz für Bianchi tätig. Die Gruppe erzielte zuletzt einen Jahresumsatz von über 60 Millionen Euro.



Auf einem 140.000 Quadratmeter großen Logistikareal verfügt der neue Hellmann-Partner am Verteilerzentrum Como über eine Lager- und Umschlagsfläche von 5.000 Quadratmetern mit 30 Verladetoren. Zusätzliche Empfangsdepots der Gruppe befinden sich in Modena, Padua und Florenz. Somit kann die Bianchi Gruppe feste Regellaufzeiten für sämtliche italienische Postleitzahlgebiete sicherstellen.



Feste 2-Mann-Besetzungen sowie die Nutzung von Schienennetzen sichern schnelle Linienverkehre auf dem Weg über die Alpen nach Italien. Zusätzliche Mehrwertservices sollen das Dienstleistungspaket abrunden. Matthias Magnor, COO Hellmann Road & Rail, sieht die Wahl des neuen Partners als entscheidenden Schritt, um die Europaverkehre der Hellmann Gruppe weiter zu stärken: „Mit der Bianchi Group haben wir ein leistungsstarkes Unternehmen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit auf höchstem Niveau gewonnen. So können wir sowohl Laufzeiten als auch unser Streckennetz entscheidend verbessern. Für unsere Kunden bedeutet dies mehr Qualität und Sicherheit für ihre Italienrelationen“.