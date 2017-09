Dematic erweitert Portfolio

Damit werden Auftragsabwicklung und Kit-Bildung optimiert. AutoStore wird sowohl als Subsystem innerhalb einer Gesamt-Dematic-Lösung oder als eigenständiges Stückgut-Kommissioniersystem erhältlich sein. Dematic wird die Lösung weltweit konzipieren, konfigurieren, konstruieren, installieren und umfangreiche Services anbieten. Die Dematic hilft Kunden, operative Exzellenz zu erreichen, indem sie für jede Anwendung die passende Lösung bietet. Das AutoStore-System innerhalb des Dematic-Portfolios schafft mehr Möglichkeiten für Kunden, die Auftragsabwicklung zu optimieren. Ist beispielsweise die Lagerdichte ein wichtiges Entscheidungskriterium, so kann das AutoStore-System eine effektive Option sein.



Mit der AutoStore-Partnerschaft werden skalierbare Lösungen bereitgestellt, die über alle Elemente der dynamischen Auftragsprofile und SKU-Geschwindigkeiten im Zusammenhang mit E-Commerce- und Omnichannel-Lösungen arbeiten. Darüber hinaus verwaltet das Dematic iQ Warehouse Execution System (WES) alle Funktionsbereiche des Vorgangs inklusive Stückkommissionierung und AutoStore-System. Dematic als Anbieter mit Lösungen aus einer Hand ermöglicht eine ganzheitliche integrierte Lösung in Produktion und Distribution, die Informationen und Materialfluss vom Empfang bis zum Versand harmonisiert.



„Die Dematic-Lösungen sind umfassend. Indem man AutoStore zum Lösungs-Mix hinzufügt, ermöglichen wir den Benutzern die ideale Lager-, Puffer- und Stückgut-Kommissionierung“, so Jeff Moss, CEO von Dematic International. „Die Fähigkeit, eine Vielzahl von Systemkonfigurationen zu entwerfen und umzusetzen, ist entscheidend, um den wachsenden Anforderungen der Omnichannel-Distribution im Zeitalter der Beschleunigung effektiv gerecht zu werden.“ Moss fährt fort: „Die erweiterte Dematic-Lösung wird ein sicherer Weg für unsere Kunden sein, um ihre Kunden noch besser und schneller zu bedienen.“



Über AutoStore

AutoStore ist ein modulares Stückgut-Kommissioniersystem. Es besteht aus fünf Standardmodulen: Roboter, Arbeitsstation, Lager-Raster, Behälter und Controller. Die Roboter fahren auf der Oberseite des Lagers, um auf das Inventar zuzugreifen, das in den darunterliegenden Fächern gestapelt ist. Die Behälter werden nach Bedarf eingelagert, ausgelagert und zu den Arbeitsplätzen geliefert.



Im Vergleich zur herkömmlichen Lagerdichte kann AutoStore bis zu vier Mal mehr Inventar auf derselben Fläche lagern. Die Lösung kann in ungünstig geformte Gebäude, um Stützen herum oder auf mehreren Ebenen installiert werden und füllt das Lagerraumpotential bis zum Maximum aus. Die AutoStore-Infrastruktur ist unabhängig von der Gebäudestruktur, das heißt Demontage und Standortwechsel sind machbar und kostengünstig.



AutoStore ist eine umweltfreundliche Lösung. Der Gesamtleistungsverbrauch ist gering, die Energierückgewinnung erfolgt während des Absenkens und der Abbremsung durch die Roboter. Deckenbeleuchtung wird nicht benötigt. Durch die kompakte Bauweise erfordert es weniger Platz. Die AutoStore-Lösung basiert auf dem Ware-zur-Person-Prinzip. Die wichtigsten Vorteile sind: keine Wegezeiten für die Picker zum Kommissionierort, erhöhte Produktivität, keine dedizierten Pickbereiche (kein Slotting, Re-Slotting oder manueller Nachschub), Produkt-Sicherheit / Inventar-Genauigkeit, schnellere Auftragsabwicklung und Bestellgenauigkeit. Darüber hinaus ist die Arbeitsumgebung ideal: Die AutoStore-Technologie unterstützt eine ruhige, saubere Umgebung mit weniger Ermüdungsfaktoren. Arbeitsplätze sind für den ergonomischen Betrieb ausgelegt.