Meisterschaften im Staplerfahren

An drei Wettbewerbstagen wird in vier Disziplinen um Titel und Renommee gewetteifert. Neben einem Gratis-Abschlusskonzert mit Michael Patrick Kelly am Samstagabend präsentieren die Organisatoren Gastauftritte von „der Fußballstimme Deutschlands“, Tom Bartels, und Ex-FIFA-Schiedsrichter und TV-Experte Urs Meier. Insgesamt werden an den drei Wettbewerbstagen bis zu 15.000 Zuschauer erwartet. Allein in Deutschland gingen auch in diesem Jahr wieder über 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei bundesweit 25 Vorentscheiden an den Start. Die 74 Besten aus dieser Qualifikation stehen sich beim Finale der Deutschen Meisterschaft im Staplerfahren sowie der Deutschen Meisterschaft der Staplerfahrerinnen gegenüber. 19 Nationen aus vier Kontinenten schicken die jeweils drei besten Staplerfahrer ihres Landes zum Team-Wettbewerb International Championship. Mit Mannschaften aus vier Teilnehmern, einem Logistiker sowie drei Staplerfahrern, treten 14 Teams renommierter Firmen wie Frosta, SMP, Mercedes Benz oder Liebherr zur Firmen-Team-Meisterschaft an.



Zum Stapler-Cup sind nur Inhaber/innen eines „Führerscheins für Flurförderzeuge“ zugelassen. Die Wettbewerbsaufgaben fordern von ihnen auf verwinkelten Parcours mit Transport- und Verlade-Aufgaben ein Maximum an Fingerspitzengefühl und die exakte Beherrschung des Arbeitsgerätes Gabelstapler. Wichtiges Ziel der Veranstaltung ist ein Beitrag zur Verringerung von Unfällen in Lagern und Logistikbetrieben. Volker Seitz, Marketingleiter bei Linde Material Handling und verantwortlich für den Stapler-Cup, erläutert: „Wir sensibilisieren die Staplerfahrerinnen und Staplerfahrer für Sicherheitsaspekte. Diese Botschaft tragen sie weiter in ihre Betriebe.“ Vor diesem Hintergrund versteht sich die in diesem Jahr geschlossene Partnerschaft mit der Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW). Auch sie wirbt für einen guten Ausbildungsstand: „Die Unfallgefahr in den Unternehmen lässt sich durch gut geschulte Fahrerinnen und Fahrer nachhaltig senken. Der Stapler-Cup ist nicht nur ein spannender Wettbewerb sondern sorgt auch für mehr Sicherheitsbewusstsein bei den Teilnehmern“, erklärt BGHW-Geschäftsführer Dr. Udo Schöpf, „deshalb ist er für uns die ideale Plattform für dieses Anliegen.“



Mit dem Verein Stapler-Cup hilft e.V. nutzen die Veranstalter die Aufmerksamkeit der vielen tausend Zuschauer für wohltätige Zwecke. Seit 2008 konnten u.a. durch eine große Charitiy-Tombola an den Stapler-Cup-Wochenenden über 250.000 Euro gesammelt werden. Als Stapler-Cup-hilft-Botschafter engagiert sich 2017 ARD-Fußball-Kommentator Tom Bartels. Mit seinem Auftritt als Gastkommentator und einem Einsatz auf dem Stapler beim Promi-Cup am Samstagvormittag unterstützt er den Verein „RheinFlanke", der Programme für hilfsbedürftige Jugendliche anbietet.

Rund um den sportlichen Teil des Stapler-Cup erwartet das Publikum ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Dazu gehört die Infotainment-Messe „Champions-Expo“, auf der sich Partner und Sponsoren wie beispielsweise Continental, Westfalen und die BGHW präsentieren. Kunden und Branchen-Experten tauschen sich beim parallel stattfindenden Material Handling Symposium aus, bei dem Ex-FIFA-Schiedsrichter und ZDF-Fußball-Experte Urs Meier als Gastredner auftritt. Den krönenden Abschluss am Samstagabend, den 16. September 2017, bildet ab 19.15 Uhr die „Night of Champions“ mit den Finales der beiden Deutschen Meisterschaften, Siegerehrungen und einem kostenlosem Open-Air-Konzert auf dem Aschaffenburger Schlossplatz. Stargast 2017: Michael Patrick Kelly, früher Mitglied der Kelly Family und Teenieschwarm, heute erfahrener Solo-Rockstar mit Botschaft, der 90 Minuten lang Songs seines neuen Albums „iD“ präsentiert, ebenso wie ein Best of seines Auftrittes aus „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ bei VOX und auch Klassiker aus der Kelly-Family-Ära.



Weitere Infos unter: www.staplercup.com.