Greiwing mit neuer Führung

In Summe verbrachte Burgholz 38 Dienstjahre bei dem Familienunternehmen aus Greven und prägte dessen Entwicklung entscheidend mit. Greiwing zählt heute zu den Top 3 der Silo-Logistiker in Deutschland. Für Kontinuität im Führungsgremium des Logistikspezialisten sorgt Matthias Geiß, der ab sofort die Funktion eines Geschäftsführers übernimmt. Geiß gehört der erweiterten Greiwing-Geschäftsführung als Prokurist bereits seit mehr als drei Jahren an. „Hier etwas bewegt zu haben, viel gereist zu sein und Menschen von überall her kennengelernt zu haben, war und ist mir eine große Freude“, sagt Jürgen Burgholz. Der gelernte Speditionskaufmann war 1979 als Disponent für nationale und internationale Verkehre zu Greiwing gestoßen. Weniger als 20 Angestellte zählte das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt. Nach erfolgreichem Abschluss eines nebenberuflichen Studiums zum Verkehrsfachwirt erhielt Burgholz 1991 Prokura. Zwei Jahre später wurde er zum Geschäftsführer bestellt. Heute beschäftigt der Logistikspezialist fast 700 Mitarbeiter und unterhält deutschlandweit zehn Standorte, Tendenz steigend.



Die erste Entscheidung mit Tragweite, an der Burgholz mitwirkte, war der Bau der ersten Greiwing-Niederlassung in Wesel. Als grundlegend für die gute Entwicklung des Unternehmens seien rückblickend auch die Beschlüsse zu werten, den Fokus rein auf Silo-Transporte zu legen, nur noch im Selbsteintritt zu fahren und die Value Added Services auszubauen, resümiert Burgholz. Der steigende Wettbewerbsdruck hat dazu geführt, dass sich die Industriebetriebe vermehrt auf die Produktion konzentrieren und das Handling, die Lagerung und den Transport der Rohstoffe immer öfter auslagern.



Diese Entwicklung hat Greiwing früh erkannt und die Mehrwertdienste sukzessive ausgebaut. Heute umfasst das Portfolio des Silospezialisten komplette Logistiklösungen rund um granulierte, pulverisierte und staubförmige Rohstoffe, Komponenten und Produkte. Für das Handling von Lebensmitteln hat Greiwing sogar an mehreren Standorten Reinräume eingerichtet. Im Ergebnis hat sich das Familienunternehmen so einen Platz unter den Top 3 der Silo-Logistiker in Deutschland erarbeitet. „Wir sind gut aufgestellt. Ich sehe nach wie vor großes Wachstumspotential für Greiwing“, sagt Burgholz. Die größte Herausforderung aktuell sei nicht, neue Aufträge zu gewinnen, sondern qualifiziertes Personal zu finden.



Neu in der Funktion eines Geschäftsführers und als solcher zuständig für den Vertrieb ist Matthias Geiß. Der Betriebswirt ist als Prokurist bereits seit 2014 Mitglied der Unternehmensführung. Geiß ist ein ausgewiesener Kenner der Branche und hat zuvor den Greiwing-Standort in Leipheim geleitet. Erklärtes Ziel des Logistikspezialisten ist es, das Unternehmen auf Wachstumskurs zu halten. „Die Voraussetzungen dafür sind nicht zuletzt dank der hervorragenden Arbeit von Jürgen Burgholz optimal“, sagt Geiß. Burgholz indes will seine Zeit künftig der Familie, den Freunden und dem Golfen widmen. Fest auf dem Plan steht außerdem das Überwintern in Florida. Denn reisen, findet Burgholz, der für Greiwing durchschnittlich 125 Tage im Jahr unterwegs war, könne man nie genug.