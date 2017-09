Miniload als Multilösung

Mit dem Miniload Container hat Schoeller Allibert eine Lösung im Programm, die sich optimal für automatisierte Fördertechnik eignet. Der Miniload Container (60 Liter Fassungsvolumen) ist für Lasten bis 50 Kilogramm ausgelegt und dank seines doppelten Bodens stabil und robust. Durch seine glatten Wände und Bo-denflächen mit den abgeflachten Ecken ist er in Fördersysteme integrierbar. Mit den Außenmaßen von 598 x 398 x 320 Millimetern lässt er sich auf die standardisierten Euro-Behälter stapeln und damit auch in externe Logistik-Prozesse integrieren. Der Miniload Container eignet sich ebenfalls für die Lagerung und den Transport von Kleinteilen. Mithilfe von Trennwänden kann er in acht separate Fächer unterteilt werden. Besonders flexibel sind die Behälter durch das optional erhältliche Click-Booster-System: Dank des aufsteckbaren Rahmens können Nutzer die Höhe der Ladungsträger schnell vari-ieren und an die unterschiedlichen Arten von Waren und Las-ten anpassen. Der Behälter über-zeugt außerdem mit einer hohen Belastbarkeit und einer Stapel-last von bis zu 300 Kilogramm. RFID-Tags und Barcode-Label an der Seite sorgen für optimale Rückverfolgung.



