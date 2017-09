Wartungsfreundlicher Greifer

Mit dem Flächengreifsystem FMHD erweitert J. Schmalz sein Portfolio an Va-kuum-Lösungen für die vollautomatische Handhabung in der holzverarbeitenden Industrie. Der Greifer (Standardlängen 1.040 und 1.250 Millimeter) ist wartungsfreundlich, robust und verbraucht durch den integrierten Vakuum-Speicher wenig Energie. Er transportiert Schnitt- und Hobelware vor und nach der Bearbeitung genauso wie verleimte Bretter oder Wände von Fertighäusern. Über einen Schlauchanschluss wird er an die externe Vakuum-Erzeugung angeschlossen – in der Regel ein elektrisches Vakuum-Gebläse oder eine Vakuum-Pumpe. Der FMHD ist servicefreundlich: Durch eine klappbare Schnellwechsel-Saugplatte kann der Dichtschaum separat vom Greifer getrocknet werden.



